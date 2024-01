Une chose est sûre : Tesla se porte mieux que jamais. En effet la marque de voitures 100 % électriques a produit 1 845 985 véhicules en 2023 (les Model 3 et Y en représentent la moitié) et a livré plus de 484 000 voitures au cours du seul dernier trimestre, ce qui constitue dans les deux cas un record dont l'entreprise américaine se félicite :

"Au quatrième trimestre, nous avons produit environ 495 000 véhicules et livré plus de 484 000 véhicules. En 2023, les livraisons ont augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35 % pour atteindre 1,85 million. Merci à tous nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et supporters qui nous ont aidés à réaliser une excellente année 2023."

Ce succès ne plaît évidemment pas à tous et Renault ne compte pas en rester là. Pourtant précurseur, avec Nissan, du véhicule à batterie lors de la décennie précédente, Renault n’a vendu que 18 000 Megane électriques, en France, l’année passée contre 25 000 Model 3 et 37 000 Model Y. Le coup est rude mais en sera-t-il de même prochainement ?

Tesla vraiment dans le mal ?

La contre-attaque du constructeur français va commencer avec le lancement du nouveau Scenic électrique suivi, au second semestre, de la Renault 5 très attendue et dont la réputation est en jeu. Ces deux modèles remplaceront la Zoe et la Twingo, un peu vieillissantes.

Mais ce n’est pas tout, Renault, qui n’a pas souhaité suivre la politique de baisse des prix de Tesla, a décidé d’en faire autrement cette année et a réduit le prix de départ de sa Megane (qui est fabriquée à Douai, dans le nord du pays) de plus de 10 % en janvier. Le véhicule en question passe désormais de 38 000 euros à 34 000 euros, sans compter les bonus de l'État qui ne s'appliquent pas aux acheteurs de la Model 3 ni même de la MG4 (de MG).

Quant au prochain Scenic, la berline familiale électrique démarre à 40 000 euros, ce qui correspond au prix de départ de la gamme ID de Volkswagen. Renault semble donc avoir toutes les cartes en mains pour mener à bien ses objectifs mais c’est en fin d’année que nous ferons les comptes.

