Présentée pour la première fois en direct au salon de Munich 2023, la nouvelle génération du Renault Scenic, dont le nom a été complété par l'acronyme E-Tech Electric pour souligner sa nature purement électrique, se prépare à arriver dans les concessions avec l'ouverture des commandes. Les prix du crossover français ne sont pas encore dévoilés, mais chez nos voisins européens, les tarifs commencent à 38 299 euros et vont jusqu'à 49 324 euros pour le haut de gamme, avec quatre options différentes, que nous verrons plus en détail dans cet article.

Disponible avec deux types de moteurs, 170 ou 220 ch, et deux packs de batteries différents, 60 kWh pour une autonomie de 430 km et 87 kWh pour une autonomie de 625 km, le nouveau Renault Scenic sera livré à partir d'avril 2024.

Renault Scenic, prix et équipements

Comme indiqué, le prix du Renault Scenic E-Tech Electric commence à 38 299 euros pour la version Evolution avec une batterie de 60 kWh et un moteur de 170 ch. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 19 pouces, une caméra et des capteurs de stationnement arrière, un régulateur de vitesse adaptatif, une instrumentation numérique de 12 pouces, un écran central de 9 pouces et une pompe à chaleur.

La finition Techno (à partir de 40 888 pour le 60 kWh et 45 010 pour le 87 kWh) ajoute des feux à LED, un écran central de 12 pouces avec navigation, des lumières d'ambiance, des capteurs de stationnement à 360 degrés et des vitres arrière teintées.

Renault Scenic E-Tech électrique Renault Scenic E-Tech Electric, l'intérieur

Le Renault Scenic E-Tech Electric Esprit Alpine (à partir de 47 167 euros) est équipé de jantes en alliage de 20', de barres de toit noires, de sièges avant chauffants avec réglage lombaire, d'un volant chauffant et d'un intérieur dédié.

Enfin, le modèle haut de gamme Iconic (à partir de 49 324 euros) est équipé de série de jantes de 20 pouces au design spécifique, de sièges avant à réglage électrique, de systèmes d'aide à la conduite de niveau 2. Ce sont les prémices des aides à la conduite. La voiture est, par exemple, capable de gérer la partie longitudinale de la conduite, comme le fait un régulateur de vitesse qui gère automatiquement l’accélérateur et le frein, tandis que le conducteur se charge du contrôle latéral de l’auto, au volant. C’est ici aussi qu’apparaissent les aides à la conduite avec alertes au conducteur voire action automatique (détection d’angle mort, alerte au franchissement de file, alerte de risque de collision, freinage d’urgence automatique, park assist, etc.). Par ailleurs, elle possède un système audio Harman Kardon et de boiseries.

Comme évoqué en début d'article, les prix ici sont subjectifs. Nous mettrons à jour cet article, lorsque les tarifs pour la France seront officiels.

Modèle Évolution Techno Esprit Alpine Iconic Renault Scenic 170 CV 60 kWh 38.299 40.888 - - Renault Scenic 220 CV 87 kWh - 45.010 47.167 49.324

