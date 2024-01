Le géant de la technologie Apple réduit ses ambitions et repousse la date de lancement de sa voiture, a rapporté Bloomberg mardi. Mais la nouvelle la plus importante est peut-être que la voiture Apple - l'un des projets automobiles les plus attendus et les plus mystérieux du 21e siècle - est toujours d'actualité, malgré des années de silence radio.

L'"Apple Car" reste une énigme malgré le milliard de dollars investi chaque année dans ce que l'on appelle le "Project Titan". On ne sait pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'Apple a depuis longtemps des ambitions dans le domaine de l'automobile et a commencé à travailler pour en faire une réalité dans les années 2010. À un moment, Apple a même recruté de grands talents des secteurs de l'automobile pour le projet, y compris d'anciens employés de Tesla.

Chargez à bloc L'Apple Car, très attendue et pourtant très mystérieuse Depuis le milieu de la dernière décennie, Apple développe secrètement une voiture électrique destinée à concurrencer Tesla. Mais la société n'a jamais annoncé officiellement ses projets. La question de savoir s'il s'agira d'une sorte de robotaxi commercial ou d'un véhicule grand public.

Cependant, le chemin à parcourir s'est avéré aussi difficile pour Apple que pour n'importe quelle startup.

Au départ, Apple visait un véhicule électrique entièrement autonome, voire un robotaxi, mais elle a changé d'objectif à plusieurs reprises, selon Bloomberg. Aujourd'hui, elle se concentre sur une voiture qui aide à la conduite sur autoroute, mais qui exige que les conducteurs soient attentifs et prêts à prendre le contrôle à tout moment, a rapporté le média, citant des sources anonymes familières avec le projet.

Apple vise désormais une date de lancement de 2028 pour sa voiture, toujours selon Bloomberg, qui ajoute qu'il y a encore deux ans, la société souhaitait lancer le véhicule d'ici 2026.

Selon Bloomberg, le projet de véhicule électrique d'Apple arrive à un point critique après une décennie de développement, d'énormes investissements, de multiples changements de direction et de licenciements. Des sources ont indiqué au média que la direction d'Apple pourrait décider de mettre fin au programme si ce dernier pivot ne porte pas ses fruits.

Le type de système d'aide à la conduite sur lequel Apple travaille ressemble beaucoup aux systèmes de régulation de vitesse améliorés déjà proposés par Tesla, General Motors et à peu près tous les autres constructeurs automobiles. Selon Bloomberg, Apple prévoit de rendre la voiture de plus en plus autonome au fil du temps. Auparavant, le fabricant de l'iPhone voulait créer une voiture capable de rouler sans intervention humaine sur les autoroutes dans la plupart des conditions, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas y parvenir à court terme, selon le média.

Apple espère que la voiture "se distinguera par un design élégant, des systèmes de sécurité et une interface utilisateur unique". Mais la période choisie est l'une des plus difficiles de l'histoire pour s'intéresser sérieusement aux véhicules électriques.

Depuis qu'Apple a commencé à développer une voiture il y a une dizaine d'années, le marché des véhicules électriques a explosé. Tesla est aujourd'hui l'entreprise automobile la plus valorisée au monde, en partie grâce à l'importance qu'elle accorde à la technologie et à la création d'une interface utilisateur élégante, à la manière d'Apple.

Parallèlement, les entreprises technologiques du monde entier s'impliquent de plus en plus dans l'industrie automobile, les logiciels devenant de plus en plus présents dans les véhicules. Sony s'est associé à Honda pour créer une nouvelle marque de véhicules électriques de haute technologie, Afeela. Waymo, la division d'Alphabet spécialisée dans les taxis autoguidés, n'a cessé d'étendre ses services à de nouveaux endroits.

Mais la mise au point de voitures sûres et entièrement autonomes a pris beaucoup plus de temps et d'argent que ce que le monde de l'automobile avait prévu. Ces dernières années, Uber et Ford ont mis fin à leurs programmes de voitures autonomes. Une Apple Car changerait théoriquement la donne, du simple fait de l'entreprise qui la fabrique, mais il est difficile d'imaginer ce qu'elle pourrait apporter sur un marché de plus en plus compétitif.

