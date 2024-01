Ces derniers jours, nous avons vu des images et des vidéos en provenance de Chicago, montrant d'interminables files de voitures électriques essayant d'obtenir un peu de recharge à partir d'une borne rapide. Cela était dû à une vague de froid qui a englouti la ville du nord des États-Unis.

Même si les séquences télévisées montrant des dizaines de "Tesla bloquées" étaient peut-être un peu sensationnelles, il est indéniable que les gens ont dû endurer le froid tout en essayant de comprendre pourquoi leurs VE ne voulaient pas se recharger.

Il y a plusieurs raisons à cela, mais en fin de compte, tout se résume à un manque de formation sur les VE et à une infrastructure de recharge insuffisante. Contrairement aux voitures à essence ou diesel, les batteries de la plupart des véhicules électriques doivent être préconditionnées avant d'accepter une charge rapide, en particulier par temps extrêmement froid.

Mais Chicago n'est pas le seul endroit au monde où il fait froid et où les VE circulent dans les rues. La Norvège a le taux le plus élevé de VE au monde, avec près d'une voiture sur quatre entièrement électrique. C'est également l'un des pays les plus froids du monde, mais nous entendons rarement, voire jamais, parler de spectacles comme celui qui s'est déroulé à Chicago il y a quelques jours. Alors, comment la Norvège joue-t-elle le jeu de l'EV par des températures glaciales ?

Une Tesla Model Y sur une route enneigée

Selon un article publié par le New York Times, les conducteurs de VE norvégiens ont l'habitude de préchauffer leur voiture avant de partir en balade par des températures glaciales. Lars Godbolt, conseiller de l'Association norvégienne des véhicules électriques, a déclaré que l'infrastructure de recharge avait été considérablement améliorée au cours des dernières années, ce qui a permis de réduire les files d'attente aux stations de recharge pendant l'hiver.

Autre information intéressante, la majorité des Norvégiens vivent dans des maisons, et non dans des appartements, et près de 90% des propriétaires de véhicules électriques disposent de leur propre station de recharge à domicile, a déclaré Godbolt au New York Times.

Aux États-Unis, cependant, la situation est un peu différente. Une étude récente de S&P Global Mobility a montré que si la plupart des propriétaires de VE savent que la recharge à domicile est considérée comme la meilleure pratique, seuls 51% des propriétaires actuels et anciens de VE qui ont participé à l'enquête ont déclaré avoir installé un chargeur à domicile, tandis que 42% des propriétaires rechargent généralement leur voiture de cette manière.

Une autre différence entre la Norvège et les États-Unis concerne la longueur des trajets. Aux États-Unis, il n'est pas rare que les gens fassent plus d'une heure de route pour se rendre au travail, alors que le trajet moyen en Norvège est généralement inférieur à 30 minutes. La distance parcourue est également plus courte qu'aux États-Unis en raison de la configuration de l'infrastructure routière.

Donc vous l'avez compris, rechargez votre voiture à la maison, préconditionnez la batterie avant la charge rapide, et lisez le manuel d'utilisation (c'est fou, non ?) s'il le faut. Et si vous avez subi les railleries de vos amis ces derniers jours, n'oubliez pas que les personnes qui se déplaçaient en calèche se moquaient des automobilistes à l'époque où l'essence devait être achetée à la pharmacie dans des bocaux en verre.