Au total, 12 847 481 voitures ont été vendues en Europe (UE+UK+AELE) en 2023. Un nombre qui, comparé aux 11 294 502 véhicules de 2022, représente une croissance de 13,7%. Décembre 2023, en revanche, entre dans les statistiques comme le premier mois de contraction après seize mois consécutifs d'expansion pour le Vieux Continent, avec un total de 1 048 727 voitures immatriculées (-3,8%).

Parmi les principaux marchés, l'Italie (+18,9%), le Royaume-Uni (+17,9%), l'Espagne (+16,7%) et la France (+16,1%) sont les moteurs de la croissance pour l'ensemble de l'année, tandis que l'Allemagne s'est arrêtée à un niveau plus modeste de +7,3%.

Au niveau continental, les plus fortes croissances rapportées par Acea ont été enregistrées par des marchés plus modestes tels que la Bulgarie et la Croatie, respectivement +31,5% et +31,3%, mais aussi la Belgique (+30,1%), la Grèce (+27,7%), le Portugal (+26,9%) et Chypre (+26,8%). Seules la Norvège (-27,2%) et la Hongrie (-3,4%) ont reculé.

L'électrique plus fort que le diesel

En 2023, les voitures électriques ont conquis 15,7% du marché (elles étaient à 13,9% en 2022) et, pour la première année, dépassé les voitures diesel, qui sont à 11,9% (elles étaient à 14,5% en 2022). La voiture électrique devient ainsi la troisième source d'énergie en Europe, après l'essence et l'hybride.

Tesla Model 3

En outre, on constate que les voitures à essence enregistrent une légère croissance en chiffres absolus, mais une baisse de leur part de marché, qui passe de 36,6% en 2022 à 35,7% pour l'année écoulée, tandis que les hybrides légers et complets, qui poursuivent leur croissance, réduisent l'écart à 26,4% (ils étaient à 23,4 % en 2022).

Parts de marché par énergie en 2023

Essence : 35,7%

: 35,7% Hybride (MHEV+HEV) : 26,4%

(MHEV+HEV) : 26,4% Électrique (BEV) : 15,7%

(BEV) : 15,7% Diesel : 11,9%

: 11,9% Hybride rechargeable (PHEV) : 7,7%

(PHEV) : 7,7% Autres (GPL, GNV, éthanol, hydrogène) : 2,5%

Chez les constructeurs

La marque qui connaît la plus forte croissance en 2023 est Tesla avec un remarquable +56,9%, suivie de près par Lexus (+53,6%), Alfa Romeo (+52,1%), Suzuki (+41,6%) et Cupra (+40,9%).

Tesla Model Y Lexus NX Alfa Romeo Tonale

Smart (+30,8%), Mazda (+30,2%), Land Rover (+27,1%) et Skoda (+26,3%) ont également obtenu de bons résultats.

En revanche, Mitsubishi (-25,1%), Honda (-9,8%), Fiat (-3,4%), DS (-3,1%), Citroën (-1,5%) et Jaguar (-0,4%) sont en baisse.

Le bilan de 2023

En hausse En baisse Tesla (+56,9%)

Lexus (+53,6%)

Alfa Romeo (+52,1%)

Suzuki (+41,6%)

Cupra (+40,9%)

smart (+30,8%)

Mazda (+30,2%)

Land Rover (+27,1%)

Skoda (+26,3%)

Nissan (+23,1%)

Jeep (+22,6%) Mitsubishi (-25,1%)

Honda (-9,8%)

Fiat (-3,4%)

DS (-3,1%)

Citroën (-1,5%)

Jaguar (-0,4%)

Le classement par groupe

Si l'on se penche sur les parts de marché par groupe en 2023, on constate que Volkswagen reste en tête avec 25,9% des immatriculations européennes, suivi par Stellantis (16,6%), le groupe Renault (9,7%), le groupe Hyundai (8,6%) et le groupe BMW (7,1%).

Viennent ensuite le groupe Toyota (6,9%), Mercedes-Benz (5,5%), Ford (4,0%) et Tesla (2,9%).