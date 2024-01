Le Jeep Compass vient d'être mis à jour avec l'année-modèle 2024. Le SUV compact a été légèrement revu en termes de technologie et de gamme de moteurs, laissant le diesel au placard à la seule préférence des unités électrifiées. Un choix qui l'aligne sur le Nissan Qashqai, qui, avec la troisième génération, propose des groupes motopropulseurs qui flanquent l'essence avec des unités électriques plus ou moins petites.

Les similitudes entre les deux SUV compacts ne se limitent pas aux moteurs : les dimensions et l'habitabilité sont également comparables. Pourtant, des différences existent, à commencer par le style.

Extérieur

Avec l'année-modèle 2024, le Jeep Compass n'a pas été retouché dans son design extérieur. Ses lignes fluides et sa face avant font tout pour augmenter sa présence sur la route. Simple dans son ensemble, la carrosserie présente des porte-à-faux conçus pour la rendre efficace en tout-terrain (l'ADN Jeep ne peut être trahi) ainsi qu'une garde au sol qui, sur les versions les plus spécialisées, gagne encore des centimètres.

Jeep Compass 2024 Nissan Qashqai

Le Nissan Qashqai offre un regard plus acéré à l'avant, avec des blocs optiques divisés en deux segments qui fusionnent vers le centre, des flancs tendus et un arrière plus carré. Les lignes sont plus épurées, avec une posture surélevée (comme le veulent les SUV), mais sans exagération.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Jeep Compass 4,4 mètres 1,82 mètre 1,63 mètre 2,63 mètres Nissan Qashqai 4,42 mètres 1,83 mètre 1,62 mètre 2,66 mètres

Intérieur

L'intérieur du Jeep Compass est rationnel mais ne renonce pas, bien sûr, à la technologie. L'instrumentation numérique, affichée sur un écran de 10,25 pouces, est très personnalisable. Il en va de même pour l'écran central de 10,1 pouces des versions haut de gamme, animé par le logiciel Uconnect 5, basé sur Android. Truffé de fonctions et d'un graphisme toujours clair, il intègre un assistant vocal avancé et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, même sans fil.

Jeep Compass 2024, l'intérieur

L'espace est bon, tant pour le coffre (420 litres dans la version plug-in) que pour les passagers. Il est possible de voyager à cinq grâce au design régulier de la banquette. D'ailleurs, pour ceux qui sont assis à l'arrière, il y a des aérations et diverses prises de recharge.

Même le Nissan Qashqai ne renonce pas à une bonne dose de technologie dans l'habitacle avec deux écrans de 12,3 pouces chacun pour l'instrumentation numérique et l'infodivertissement. Mais le logiciel n'est pas toujours très rapide et les graphismes paraissent datés. Android Auto et Apple CarPlay ne manquent évidemment pas à l'appel, mais seulement en mode sans fil pour ce dernier.

Nissan Qashqai, l'intérieur

L'espace est bien géré avec plus de 500 litres de capacité de coffre tandis que la banquette arrière est confortable pour deux personnes ; à trois, celui assis au milieu est "sacrifié" en raison du design de l'assise et du dossier. Le SUV japonais ne manque pas non plus d'aérations et de prises USB.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité coffre Jeep Compass 10,25" 8,4 - 10,1" 420 à 1 233 l (PHEV)

438 à 1 251 l (MHEV) Nissan Qashqai 12,3" 8" - 12,3" 504 à 1 582 l

Motorisation

C'est ici qu'intervient la partie "chaude". Comme nous l'avons mentionné, les deux SUV sont disponibles avec des groupes motopropulseurs électrifiés, mais l'approche est différente.

Le Jeep Compass 2024 est disponible avec un moteur 1,5 litre essence mild hybrid de 130 ch ou un groupe motopropulseur rechargeable de 190 ou 240 ch. Le bloc 1,5 l est couplé à une transmission avant uniquement, tandis que le 4xe dispose d'une transmission intégrale avec un moteur 1,3 litre turbo essence entraînant les roues avant et la partie électrique étant couplé à l'essieu arrière. Une nouvelle génération est prévue pour 2025, avec pour la première fois des moteurs 100% électriques.

Le Nissan Qashqai opte également pour un module mild hybrid, le 1,3 litre de 140 ou 158 ch, ce dernier étant également sur la version quatre roues motrices. Et au lieu du plug-in, le véhicule dispose du système e-Power de 190 ch : un moteur électrique couplé aux roues avant entraîne la voiture, tandis que le 3 cylindres 1,5 litre a pour tâche de recharger la batterie lithium-ion de 2 kWh.

Le Qashqai est donc un SUV électrique à essence qui n'a pas besoin de borne pour la recharge. Pour lui aussi, l'avenir sera électrique, mais nous ne savons pas encore exactement quand cela arrivera.

Jeep Compass 2024, vue arrière Nissan Qashqai, vue arrière

Modèle Mild hybrid Plug-in E-REV Jeep Compass 1.5 130 ch 1.3 190 ch

1.3 240 ch - Nissan Qashqai 1.3 140 ch

1.3 158 ch - 190 ch

Prix

Les prix du Jeep Compass 2024 commencent à 38 700 euros pour le modèle mild hybrid en version Altitude et vont jusqu'à 51 250 euros pour le modèle plug-in de 240 ch en version Trailhawk. Le Nissan Qashqai, quant à lui, commence à 32 200 euros avec le Visia mild hybrid de 140 ch et va jusqu'à 47 700 euros avec le Tekna+ avec le groupe motopropulseur e-Power.