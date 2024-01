Les commandes du Jeep Compass 2024, une version remaniée du SUV compact américain, sont ouvertes. Les nouveautés concernent principalement les moteurs et la technologie, avec une gamme entièrement électrifiée, un système d'infodivertissement plus performant et de nouveaux systèmes d'aide à la conduite.

En ce qui concerne les prix, le Jeep Compass 2024 commence à 38 700 euros dans la version d'entrée de gamme et monte jusqu'à 51 250 euros pour le haut de gamme, la version 4xe hybride rechargeable en finition Trailhawk.

L'extérieur

Extérieurement, le Jeep Compass 2024 ne change pas par rapport à la version précédente, tant au niveau du style que des dimensions, qui restent de 4,4 mètres en longueur, 1,87 m en largeur, 1,62 m en hauteur et avec un empattement de 2,63 m. Il ne s'agit donc pas d'un restylage mais d'une année modèle classique.

Jeep Compass 2024

L'intérieur

L'intérieur du Jeep Compass 2024 reste également inchangé, du moins en ce qui concerne l'habitacle et les sièges. Devant le conducteur reste l'instrumentation numérique, sur un écran TFT de 10,25 pouces, flanquée de l'écran tactile de 10,1 pouces pour le système d'infodivertissement, basé sur la version remaniée du logiciel Uconnect 5.

Il ne manque pas de plaque à induction pour la recharge sans fil des smartphones, ainsi que la connectivité sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay qui, selon Jeep, est cinq fois plus rapide que la version précédente.

Jeep Compass 2024, l'intérieur

Moteurs et technologie

C'est ici que se concentrent les principales nouveautés du Jeep Compass 2024. Sous le capot, les unités mild hybrides, 1.5 essence de 130 ch, et plug-in, 1.3 de 190 et 240 ch, sont confirmées, tandis que le diesel est définitivement abandonné.

Le mild hybrid 1.5 essence est couplé à une transmission avant uniquement, tandis que le 4xe est doté d'une transmission intégrale, le 1.3 turbo essence entraînant les roues avant et un moteur électrique étant couplé à l'essieu arrière.

Le nouveau système Select-Terrain, avec quatre modes de conduite, accompagne les moteurs "en service" : Auto, Snow, Sand/Mud et Sport, auxquels s'ajoute le mode "Rock" dédié à la version Trailhawk. Pour cette dernière, le système Jeep Active Drive Low 4x4 est également disponible.

En termes de technologie, le Jeep Compass 2024 renforce les systèmes d'aide à la conduite, qui sont de série sur toutes les versions et comprennent la détection de la fatigue du conducteur, le freinage d'urgence automatique, le maintien actif dans la voie et la détection du trafic arrière.

Jeep Compass 2024 Jeep Compass 2024, l'intérieur

Prix et aménagements

Les prix du Jeep Compass 2024 commencent à 38 700 euros et sont répartis sur quatre niveaux de finition :

Jeep Compass 2024 Altitude (à partir de 38 700 €) avec feux à LED et feux de route automatiques, jantes en alliage de 18 pouces, régulateur de vitesse adaptatif et système Keyless de série.

Jeep Compass 2024 Summit (à partir de 42 700 €) : jantes en alliage diamantées de 19 pouces, toit noir, phares antibrouillard à LED, vitres arrière teintées, barres de toit, sièges en cuir ventilés et capteurs de stationnement avant et arrière.

Jeep Compass 2024 Overland (à partir de 47 750 €) : jantes en alliage noir de 17 pouces avec pneus M+S, pare-chocs dédié à l'utilisation hors route, sièges en tissu ou en vinyle.

Jeep Compass 2024 Trailhawk (à partir de 51 250 €) : toit noir bicolore, jantes en alliage noir de 17 pouces avec finition diamantée, pneus M+S, vitres arrière teintées, décalcomanie (sticker) sur le capot, sièges en cuir ventilés et capteurs de stationnement avant et arrière.

Il existe également trois packs différents pour compléter l'équipement standard.