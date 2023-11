Apple CarPlay et Android Auto sont depuis peu sujets à controverse dans le monde de l'automobile. General Motors, par exemple, a déclaré qu'il prévoyait d'éliminer progressivement cette technologie dans ses véhicules électriques de nouvelle génération. Mais d'autres constructeurs automobiles ne sont pas sûrs que ce soit une bonne idée. Jim Rowan, l'ancien patron de Blackberry devenu PDG de Volvo, affirme que son entreprise est attachée aux services embarqués tels que CarPlay et Android Auto. Dans une récente interview accordée à The Verge, Rowan a déclaré que ce serait une erreur d'ignorer les "sept milliards de personnes sur la planète qui possèdent un iPhone ou un Android".

"Nous voulons offrir le choix entre Android Auto et Apple CarPlay afin qu'ils puissent offrir toute la pléthore de choix qu'ils ont", a noté Rowan, "qu'il s'agisse des différentes applications que vous pouvez télécharger dans la voiture elle-même, qui se trouve sur la console centrale, ou simplement de la commodité d'avoir votre iPhone ou votre appareil Android qui se connecte directement et de manière transparente avec la voiture".

Rowan a également rejeté l'idée de faire payer aux clients des abonnements pour des services tels que les sièges chauffants, comme l'ont proposé certains concurrents comme BMW. Mais il n'est pas totalement exclu d'améliorer les performances des véhicules électriques à bord.

"Franchement, je n'achète pas [d'abonnements embarqués]", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a peut-être un peu de recettes internes si vous voulez atteindre les niveaux supérieurs de certaines performances ou si vous voulez libérer X performances dans la voiture en termes d'accélération".

Volvo utilise actuellement un système d'exploitation basé sur Android Automotive, avec Apple CarPlay et Android Auto disponibles sur tous ses véhicules. Les modèles les plus récents de Volvo, comme l'EX30 et l'EX90, offrent même CarPlay en équipement standard avec des mises à jour en direct. Récemment, Volvo a ajouté une mise à jour Apple CarPlay à plus de 650 000 de ses véhicules. Cette mise à jour a modifié la présentation et a permis à l'écran du conducteur de prendre en charge Apple Maps et d'autres services de navigation en mode natif. Ce même écran peut désormais afficher des informations sur les appels entrants.