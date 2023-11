Le EM90 est peut-être le tout premier monospace de Volvo, mais il n'a pas été créé dans le seul but d'être un outil efficace pour les courses d'école.

Avec sa suspension pneumatique, sa technologie d'annulation du bruit de la route et ses sièges de type "lounge", le véhicule électrique est bien plus sophistiqué qu'une fourgonnette typique. Les fourgonnettes de luxe sont de plus en plus populaires en Chine, comme en témoigne la popularité croissante de la Buick GL8 et de la Lexus LM.

Ce véhicule six places à l'habitacle chic peut également servir de bureau mobile grâce à un grand écran qui se rabat depuis le toit. Les occupants de la deuxième rangée ont les meilleures places dans le monospace en se relaxant sur des sièges de style fauteuil avec des plateaux rabattables. Si vous souhaitez travailler en déplacement, l'écran de 15,6 pouces prend en charge les vidéoconférences et la projection d'écran mobile.

Volvo EM90 (2024)

47 Photos

Lorsque vous avez terminé votre travail, l'écran peut servir de centre de divertissement, complété par un Bowers & Wilkins haut de gamme avec pas moins de 21 haut-parleurs pour créer "votre propre salle de concert privée en déplacement". C'est un peu comme un smartphone surdimensionné, dans la mesure où il prend en charge un grand nombre d'applications tierces et permet de diffuser du contenu, qu'il s'agisse de vidéo ou d'audio. En outre, il peut être utilisé pour choisir entre les modes "Réunion" et "Repos", qui comportent un sous-ensemble de paramètres en fonction de ce que vous souhaitez faire ensuite.

Il est également possible d'accéder aux réglages de la climatisation ou de consulter la carte de navigation grâce à l'écran fixé au plafond. Si vous ne souhaitez pas lever les yeux, vous pouvez également régler la température à l'aide des petits écrans intégrés dans les panneaux de porte, où se trouvent également des commandes tactiles pour les vitres. Les deux occupants de la deuxième rangée disposent de commandes de réglage des sièges, dissimulés sous les accoudoirs coulissants pour un accès rapide, sans avoir à naviguer dans des sous-menus.

Le Volvo EM90 est essentiellement une limousine de luxe au format fourgon, offrant l'espace généreux pour les jambes que les acheteurs chinois désirent. Nous ne serions pas surpris qu'une version à quatre places soit proposée, étant donné que son modèle jumeau, le Zeekr 009, est proposé dans une configuration sophistiquée à deux rangées.