Les voitures bon marché, celles dont le prix de vente se situe autour de 20 000 euros, sont toujours très populaires en Europe, surtout en ces temps de forte inflation et de hausse du coût de la vie.

Et si, en plus, ces véhicules consomment peu, les avantages s'étendent au-delà du moment de l'achat, car l'on peut ainsi faire des économies sur le coût du carburant, qu'il s'agisse de diesel, d'essence, de GPL ou de GNC.

Pour vous aider dans vos achats, nous avons décidé de vous présenter les voitures bon marché les plus économes en carburant, du moins celles qui sont vendues dans la plupart des pays européens et dont le prix est légèrement supérieur à 20 000 euros.

Renault Clio - 4,1 l/100 km

En tête de ce classement des voitures à prix relativement bas et peu gourmandes en carburant se trouve l'une des dernières "hatchbacks" diesel sur le marché, la Renault Clio, qui conserve une version diesel même avec le restylage et affiche une consommation combinée WLTP de seulement 4,1 l/100 km.

Renault Clio

Le moteur ultra-efficace est celui de la Clio dCi 100, à savoir le turbodiesel 1.5 quatre cylindres de 100 ch et 260 Nm qui, associé à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, lui permet d'atteindre 174 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 11,4 secondes. Avec le réservoir de 39 litres, cette voiture peut donc atteindre une autonomie théorique de 951 km.

Citroën C3 - 4,5 l/100 km

La deuxième place est occupée par une autre voiture diesel et, une fois de plus, elle vient de France, le dernier pays à proposer des petits véhicules diesel. Il s'agit de la Citroën C3 en version de base, qui revendique une consommation de 4,5 l/100 km.

Citroën C3

L'efficacité provient du moteur BlueHDI 100, un quatre cylindres turbo diesel de 1,5 litre développant 102 ch et 250 Nm, relié à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La vitesse maximale est de 188 km/h, le sprint de 0 à 100 km/h s'effectue en 11,4 secondes et le réservoir de 42 litres garantit un plein théorique de 933 km.

Fiat 500 - 4,6 l/100 km

Troisième place sur le podium pour la Fiat 500 qui, dans sa variante essence mild hybrid, affiche une excellente consommation combinée de 4,6 l/100 km.

Fiat 500

En effet, la petite et reconnaissable trois portes italienne utilise le moteur atmosphérique 1.0 trois cylindres mild hybrid de 70 ch et 92 Nm pour atteindre 167 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 13,8 secondes. La boîte de vitesses est manuelle à 6 rapports et le réservoir de 35 litres offre une autonomie théorique de 760 km avec un plein d'essence.

Toyota Aygo X - 4,8 l/100 km

Petite, mais dotée de cinq portes, la Toyota Aygo X mérite sa place dans ce classement grâce à sa consommation moyenne WLTP de 4,8 l/100 km et à son prix inférieur à 20 000 euros.

Toyota Aygo X

Le moteur de l'Aygo X est le 1.0 VVT-i, un moteur à essence atmosphérique à trois cylindres de 72 ch et 93 Nm qui transmet le mouvement aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. La vitesse maximale est de 158 km/h et le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 km/h est de 14,9 secondes. Le réservoir de 35 litres offre une autonomie théorique de 729 km.

Fiat Panda - 4,8 l/100 km

Une autre Italienne mérite une place dans ce match entre voitures économiques et efficientes : il s'agit de la Fiat Panda, qui, en version mild hybrid, revendique une consommation WLTP de 4,8 l/100 km.

Fiat Panda

Le moteur est le familier trois cylindres essence 1.0 Hybrid de 70 ch et 92 Nm avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ce qui lui permet d'atteindre 164 km/h et 100 km/h depuis l'arrêt en 13,9 secondes. Un réservoir de 38 litres lui confère une autonomie théorique de 791 km.

Mazda2 - 4,8 l/100 km

La Mazda2 essence à boîte de vitesses manuelle à 6 rapports clôt ce bref tour d'horizon. Elle affiche une consommation de 4,8 l/100 km.

Mazda2

Parlons donc de la Mazda2 1.5L Skyactiv G avec son moteur quatre cylindres à essence atmosphérique de 75 ch et 143 Nm, qui atteint 171 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes. Avec un réservoir de 44 litres, elle peut théoriquement parcourir 916 km.

Les autres

Sur plusieurs marchés européens, il existe également d'autres voitures économiques qui, même si elles n'affichent pas la faible consommation de carburant mentionnée ci-dessus, permettent de réaliser des économies considérables sur les frais de déplacement : il s'agit des voitures fonctionnant au GPL. L'offre varie d'un pays à l'autre et est particulièrement riche sur les marchés historiquement favorables au GPL tels que la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Certains automobilistes européens peuvent donc envisager d'acheter des voitures essence/GPL dont la consommation de carburant est relativement faible et dont le prix est inférieur à 20 000 euros. Voici un bref classement sur la base de la consommation déclarée.

GPL

Mitsubishi Space Star - 6,1 l/100 km

Fiat Panda - 6,2 l/100 km

Kia Picanto - 6,6 l/100 km

Dacia Sandero - 6,7 l/100 km

Hyundai i10 - 6,8 l/100 km

Renault Clio - 7,0 l/100 km

Mitsubishi Space Star Fiat Panda Kia Picanto

Le marché européen, en revanche, ne propose aucune voiture électrique dont le prix de vente est inférieur à 20 000 euros, et ce n'est qu'avec les incitations publiques offertes dans certains pays qu'il est possible de s'offrir une voiture à batterie vraiment bon marché dans son garage.

Parmi les voitures électriques les moins chères, celles qui consomment le moins d'électricité sont énumérées ci-dessous.

Électrique

Fiat 500 - 13,0 kWh/100 km

Dacia Spring - 13,9 kWh/100 km

DR 1.0 EV - 15,6 kWh/100 km

Smart EQ fortwo - 15,7 kWh/100 km

Renault Twingo - 16,0 kWh/100 km

En revanche, aucune voiture au GNC n'entre dans la limite des dépenses supposées de 20 000 euros, pas plus que les modèles équipés d'un moteur hybride complet ou d'un moteur hybride rechargeable.