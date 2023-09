À l'occasion de la semaine du climat à New York, Volvo a annoncé, ce mercredi, qu'elle arrêterait de produire des véhicules diesel d'ici début 2024. Cette décision illustre la rapidité avec laquelle l'industrie automobile et la demande des consommateurs évoluent face à la crise climatique.

Objectif neutralité carbone

En 2019 encore, la majorité des voitures Volvo vendues en Europe fonctionnaient au diesel, comme c'était le cas pour de nombreux autres constructeurs. Les véhicules électriques ne représentaient qu'un très faible pourcentage des ventes. Aujourd'hui, cette tendance s'est inversée et la majorité des véhicules Volvo sont soit entièrement électriques, soit dotés d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

En plus de l'arrêt des véhicules diesel, Volvo prévoit d'être entièrement électrique d'ici 2030 et vise la neutralité climatique d'ici 2040. Ces objectifs font suite à la décision prise par le constructeur suédois en novembre dernier, de vendre sa part dans Aurobay, une coentreprise contenant tous ses actifs dans le domaine des moteurs à combustion. Volvo ne consacre donc plus d'argent au développement de moteurs à essence ou diesel.

S'exprimant lors de la semaine du climat à New York, Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars, a déclaré que l'entreprise se concentrait entièrement sur la création de voitures haut de gamme entièrement électriques.

"Les groupes motopropulseurs électriques sont notre avenir et sont supérieurs aux moteurs à combustion. Elles génèrent moins de bruit, moins de vibrations, moins de coûts d'entretien pour nos clients et aucune émission de gaz d'échappement"

Six véhicules électriques lancés d'ici 2026

Pour insister sur ce point, Anders Karrberg, responsable du développement durable chez Volvo, participera à un événement organisé par la coalition "Accelerating to Zero" lors de la Semaine du climat. Lancée lors de la COP27, un sommet sur le climat, la coalition "A2Z" offre une plateforme multipartite aux signataires de la déclaration de Glasgow sur les véhicules à zéro émission. L'objectif de cette plateforme est de réduire à zéro les émissions de gaz d'échappement lors de la vente de nouveaux véhicules d'ici 2040.

Entre-temps, Volvo va de l'avant en lançant une gamme complète de véhicules électriques. Au début de l'année, ils ont lancé le EX30, le véhicule électrique le moins cher de l'entreprise, dont le prix de départ est de 32680 euros. Le constructeur suédois a également présenté le EX90 au CES en janvier, dont les livraisons commenceront début 2024. À terme, le constructeur prévoit de lancer au moins six véhicules électriques d'ici 2026, dont une version électrique du XC60 et un nouveau monospace EM90.