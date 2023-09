Tout comme DS avec Citroën, Genesis est devenue sa propre marque en novembre 2015, devenant officiellement la division luxe de Hyundai. Si l'on regarde ces dernière années, on peut clairement montrer que cette décision a été couronnée de succès. En août 2023, la société sud-coréenne a officiellement dépassé le million de véhicules vendus dans le monde.

Un mystérieux véhicule anonyme

Nous serions ravis de vous dire exactement de quel véhicule s’agissait la millionième vente, mais malheureusement, cette information n’est pas disponible. Motor1.com a contacté Genesis dans l'espoir d'obtenir des détails, mais un porte-parole de l'entreprise a déclaré qu'il n'y avait pas d'informations spécifiques sur ce sujet. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de communication de la part du constructeur sud-coréen. L'entreprise n'a même pas célébré le millionième anniversaire de la voiture. Apparemment, ils sont trop occupés à construire de nouvelles voitures pour profiter d'un gâteau.

Galerie: 2022 Genesis G80 3.5T Sport First Drive Review

17 Photos

Nous savons que l'événement a eu lieu au mois d'août. Dans un communiqué de presse, Genesis a confirmé que 1 008 804 véhicules ont été vendus dans le monde depuis la création de la société. La grande majorité d'entre eux, 690 177 pour être précis, ont été vendus à des clients de son marché d'origine, la Corée du Sud. Les 318 627 véhicules restants ont été vendus sur d'autres marchés, les États-Unis en tête avec plus de 225 000 véhicules. Curieusement, le véhicule Genesis le plus vendu jusqu'à présent n'est pas un SUV, mais la berline G80. Bien sûr, la marque de luxe a lancé la berline G90 en Corée du Sud et a enchainé avec la G80 en 2016. La berline G70 est arrivée peu de temps après, et c'est ainsi qu'elle est restée pendant un certain temps.

Une explosion des ventes

Il a fallu quatre ans à Genesis pour se lancer enfin dans la course aux SUV avec le GV80 début 2020. Le GV70 a suivi à la fin de la même année, et le GV60 tout électrique est venu compléter la gamme principale. Bien sûr, nous avons maintenant des versions électrifiées du GV70 et du G80, et avec l'afflux de modèles au cours des trois dernières années, les ventes de Genesis ont augmenté de manière très importante. Alors qu'il a fallu plus de cinq ans à la société pour vendre un demi-million de véhicules dans le monde, les 500 000 autres ventes ont été réalisées en seulement deux ans.

"Genesis a pris des mesures audacieuses pour créer des expériences originales pour les clients depuis le lancement, réalisant une croissance remarquable en cours de route. Notre marque continuera à créer des expériences de luxe distinguées qui n'ont jamais été vues auparavant." - Mike Song, PDG de Genesis

Sur ce point, nous avons vu des photos espion d’un GV80 restylé en préparation. Le concept coupé GV80 qui a fait ses débuts plus tôt en 2023 est sur le point d'entrer en production , et chaque nouveau modèle Genesis introduit au-delà de 2025 sera purement électrique.