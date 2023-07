Genesis apporte aujourd’hui la deuxième génération de la G90 en Europe. La berline de luxe a été initialement dévoilée en Corée du Sud fin 2021 et le modèle phare va fêtee sa première européenne au Goodwood Festival of Speed 2023. La voiture peut déjà être précommandée en Allemagne et en Suisse, bien que les détails exacts du véhicule ne seront annoncés que plus tard.

La division premium de Hyundai prévoit de proposer la G90 avec deux empattements en Europe, la version SWB avec cinq places, tandis que la LWB ne sera disponible qu'en quatre places. La variante de luxe a des sièges chauffants et ventilés à l'arrière avec une fonction de massage ainsi que des repose-jambes et des repose-pieds. Par rapport à la SWB, la variante allongée offre 1,90 mètre de plus d'espace pour les passagers à l'arrière.

À l’assaut des allemandes

Fait intéressant, Genesis dit avoir fait des "investissements importants" pour optimiser la G90 pour l'Europe. Attendez-vous donc à une longue liste d'équipements de série pour mieux concurrencer les Mercedes-Benz Classe S, Audi A8 ou BMW Série 7.

Une pièce manquante du puzzle est la gamme de moteurs. Nous vous rappelons qu'aux États-Unis, la voiture est équipée d'un moteur V6 turbocompressé de 3,5 litres, qui est proposé avec un compresseur électrique en option. Le moteur de base délivre 380 ch et 530 Nm, tandis que l'unité plus puissante a 415 ch et 549 Nm.

En termes de dimensions, la SWB mesure 5, 27 mètres de long et a un empattement de 3,18 mètres tandis que la LWB mesure 5, 46 mètres de long pour un empattement de 3,37 mètres. Les deux versions mesurent 1,93 mètre de large et 1,49 mètre de haut pour un poids compris entre 2 025 kg et 2 345 kg selon l'équipement et la longueur de l'empattement.

Aucune information n’a été donnée sur les prix, mais nous sommes sûrs que la G90 demandera un supplément important par rapport à la G80 (voir ci-dessus), qui est disponible à partir de 53 480 euros.