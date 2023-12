La marque Abarth a fait ses débuts dans le monde électrique en concevant une variante plus puissante et plus rapide de la 500e, mais comme les responsables de la marque l'ont mentionné à plusieurs reprises, elle sera suivie par autres modèles, tous relativement petits toutefois.

Pour l’instant, aucun lancement d’une future Abarth n’a été annoncé mais nous devrions voir au moins un aperçu des innovations qui arriveront sur le marché dans les prochaines années, à commencer par la nouvelle 600e.

Après cela, la prochaine Panda électrique devrait également pointer le bout de son capot et il n'est pas totalement exclu que la nouvelle Lancia Ypsilon soit "récupérée" par Abarth.

Voici donc ce que la marque pourrait nous montrer en 2024 :

Abarth 600e

Fiat 600e

Si vous espériez un peu de magie avec une version moderne du superbe concept 1500 Biposto (voir la version Bertone ci-dessous) ou de la Simca 1300, c’est raté. Au lieu de cela, nous avons appris qu’un petit crossover (que c’est original) est actuellement en préparation, puisque le début de son développement a été confirmé par le PDG des deux marques (Fiat et Abarth), Olivier François.

Le lancement de la voiture est prévu pour 2025, mais nous nous attendons à ce que l'entreprise publie quelques images et des informations en 2024 afin d’éviter une année creuse.

La Fiat 600e dispose d'un moteur électrique avant de 156 ch et d'une batterie de 54 kWh, mais on suppose, en observant ce qui a été fait avec la 500e, qu’elle pourrait en obtenir 200 en gardant la même batterie. Cependant, une solution à double moteur et à transmission intégrale n’est pas à exclure. La présence du simulateur sonore est quasiment certaine.

Abarth Panda-e

Concept Fiat Centoventi

La nouvelle petite voiture électrique de Fiat, une évolution basée sur le concept car Centoventi, arrivera en 2024 mais dans ce cas, la variante Abarth ne se pressera pas de sortir. Nous pourrions vous dévoiler quelques avant-premières pour donner plus d'importance au futur lancement. Alors, heureux ?

