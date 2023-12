Nissan a été le pionnier des nouveaux concepts électriques avec la Leaf, il y a près de 15 ans. Aujourd'hui, la marque construit doucement sa nouvelle gamme électrique, avec des innovations majeures mais lancées à bonne distance, comme ce fut le cas avec l'Ariya et les minivans/utilitaires tels que le Townstar. Mais Nissan semble prêt à passer à la vitesse supérieure.

Deux innovations électriques importantes sont attendues en 2024 : la troisième génération de la Leaf, qui connaîtra apparemment une évolution majeure en prenant le look d'un crossover, et la nouvelle Micra, qui partagera sa base avec la future Renault 5 électrique. En outre, le restylage de mi-carrière du Qashqai aura lieu.

Voici les nouveautés Nissan pour 2024 :

Nissan Micra 2024

La prochaine génération de la citadine japonaise sera électrique. La marque elle-même l'a anticipé avec un teaser montrant de grands phares ovales et des formes compactes. En termes de synergie de production, la base de la nouvelle Nissan Micra sera celle de la nouvelle Renault 5, qui sera bientôt sur le marché avec un prix de départ de 25 000 euros.

Nissan Micra électrique 2024, teaser de 2022

La Micra sera également une quatre portes de moins de quatre mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,5 mètre de haut, et si elle partagera toute la gamme de moteurs et de batteries de sa cousine Renault, qui peut déjà être précommandée, elle aura des packs de 40 et 52 kWh et des autonomies allant jusqu'à 400 km. Nous devrions la voir au début de l'année prochaine puis sur les routes à l'automne.

Nom Nissan Micra Carrosserie Berline 5 portes Moteur Électrique Date d'arrivée Début 2024 (présentation) Prix À partir de 25 000 euros environ (à confirmer)

Nissan Qashqai restylé

La troisième génération du Nissan Qashqai est déjà sur le marché depuis plus de trois ans, et alors que l'on commence à parler avec insistance de la prochaine génération 100% électrique, le temps est venu d'une mise à jour de mi-carrière pour le modèle actuel. Il ne s'agit pas d'une révolution en termes de motorisation, puisque la gamme de moteurs hybrides, dont l'innovant E-Power, est adaptée à l'époque, mais d'une mise à jour plus pertinente en termes d'esthétique.

Photo espion du Nissan Qashqai restylé

Le prototype que l'on voit sur la photo espion est légèrement camouflé, surtout à l'avant, la partie qui semble présenter les nouveautés les plus pertinentes : on pourrait donc voir un Qashqai avec un pare-chocs modifié et une nouvelle calandre, des phares légèrement redessinés qui n'ont plus de profil en C, et quelques retouches sur les optiques arrière.

Nom Nissan Qashqai Carrosserie SUV Moteur Essence hybride et électrique avec générateur essence Date d'arrivée Mi-2024 Prix À communiquer

Nissan Leaf 2024

La gamme électrique de Nissan va beaucoup s'étoffer dans les prochaines années mais la Leaf promet de conserver un rôle central, même si la prochaine génération va beaucoup changer. Anticipée par le concept Chill-Out, qui préfigure le tout premier nouveau modèle qui entrera en production à l'usine de Sunderland à partir de 2024, il semble qu'elle abandonnera sa forme classique de berline compacte pour devenir un crossover.

Makoto Uchida, PDG de Nissan, avec le concept Chill-Out

Les quelques informations qui peuvent être considérées comme fiables confirment qu'il sera basé sur la plateforme CMF-EV, partagée avec les nouvelles électriques de Renault comme la Mégane et le Scenic, mais il n'y a pas de détails sur les batteries, bien que pour référence, la Mégane offre des packs de 40 et 60 kWh pour des autonomies entre 300 et 470 km. On suppose que la taille de la Leaf restera plus ou moins la même qu'aujourd'hui, avec probablement une longueur plus courte.