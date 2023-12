Les SUV coupés sont de plus en plus populaires et se sont taillé une belle place sur le marché, et pas seulement dans les segments haut de gamme. Deux exemples parmi d'autres sont les Toyota C-HR et Mazda CX-30, caractérisés par des lignes élégantes et beaucoup d'espace, même pour les familles.

Le premier modèle a récemment été mis à jour avec l'arrivée d'une nouvelle génération, tandis que le second est disponible en version 2023 depuis quelques mois, avec des mises à jour esthétiques et techniques.

Similaires mais différents, unis par leur passeport japonais, le Toyota C-HR et le Mazda CX-30 s'affrontent dans ce comparatif.

Extérieur

Avec sa deuxième génération, le Toyota C-HR arbore des lignes encore plus acérées et anguleuses, animées par de nombreuses nervures qui parcourent sa carrosserie. Avec ses 4,36 mètres de long, il sait aussi se montrer sinueux, notamment grâce à ses flancs dotés de poignées encastrées qui "nettoient" le style et améliorent l'aérodynamique. Les blocs optiques sont en forme de C à l'avant et intégrés dans le spoiler à l'arrière, pour suivre le thème "tranchant" du look général.

Le Mazda CX-30 entre dans le segment des SUV coupés mais le fait à sa manière, sans les lignes exagérées de sa concurrente, avec une lunette arrière particulièrement inclinée mais sans aucune allusion à un troisième volume. Les surfaces sont lisses et douces, aucune ligne de style ne vient "casser" la sinuosité de l'ensemble. Elle se caractérise également par le liseré de plastique noir qui parcourt tout le côté de la voiture en partie basse, y compris les passages de roues, ce qui lui confère un aspect plus "granuleux".

Mazda CX-30 2023

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Toyota C-HR 4,36 m 1,83 m 1,55 m 2,64 m Mazda CX-30 4,39 m 1,79 m 1,54 m 2,65 m

Intérieur

Être un SUV coupé ne signifie pas sacrifier l'espace, et les deux modèle font tout leur possible pour être (aussi) des voitures familiales.

Malgré son toit incliné, le Toyota C-HR 2023 offre un volume de coffre minimum de 388 litres, qui passe à 310 si vous optez pour la version plug-in. À l'arrière, l'espace est généreux, avec un banquette plate. En ce qui concerne le tableau de bord, le SUV coupé dispose d'une instrumentation numérique de 12,3 pouces flanquée d'un système d'infodivertissement à écran tactile (compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil) de même dimension, qui descend toutefois à 8 pouces sur les versions de base.

Les boutons physiques pour le système de climatisation subsistent, tandis que le tunnel central dispose de divers compartiments de rangement, y compris la plaque pour la recharge par induction des smartphones.

Toyota C-HR, l'intérieur

Les 3 cm de longueur supplémentaires et le toit qui ne s'affaisse pas confèrent au Mazda CX-30 une plus grande capacité de chargement : 430 litres avec la banquette arrière en place. L'habitabilité est bonne et les passagers arrière disposent d'aérations (absentes sur le C-HR) mais pas de prises USB.

Contrairement à son concurrent, l'instrumentation ne comporte qu'une partie centrale numérique, avec des informations de base, tandis que les côtés restent comblés par des jauges analogiques classiques. L'écran central de 10,25 pouces est placé en haut du tableau de bord. Il ne s'utilise pas avec des commandes tactiles mais avec une petite molette sur le tunnel central, où se trouvent d'autres boutons pour l'infodivertissement (Android Auto et Apple CarPlay sans câble), le porte-objet et le compartiment de recharge sans fil.

Mazda CX-30, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité coffre (litres) Toyota C-HR 12,3" 8"

12,3" Min. 388, max. - Mazda CX-30 - 10,25" Min. 430, max. 1 406

Moteurs

La grande différence entre les deux modèles réside dans les moteurs. Le Toyota C-HR 2023 ne propose que des groupes motopropulseurs entièrement hybrides ou, pour la première fois, plug-in. Les puissances vont de 140 à 220 ch, et la transmission intégrale est également disponible, avec l'ajout d'un moteur électrique sur l'essieu arrière. En ce qui concerne la transmission, seule la boîte automatique CVT est disponible.

Le Mazda CX-30 n'est également disponible qu'en version électrifiée, mais avec des moteurs à essence mild hybrid de 122, 150 ou 186 ch, qui sont également disponibles en combinaison avec la transmission intégrale. En fonction des moteurs, il est possible d'opter pour une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 rapports.

Modèle Mild hybrid Full hybrid Hybride rechargeable Toyota C-HR - 1.8 140 ch

2.0 200 ch 2.0 220 ch Mazda CX-30 2.0 E-Skyactiv G 122 ch

2.0 E-Skyactiv G 150 ch

2.0 E-Skyactiv X 186 ch - -

Toyota C-HR, vue arrière Mazda CX-30, vue arrière

Prix

Les prix du Toyota C-HR commencent à 34 900 euros pour le 1.8 full hybrid de 140 ch en finition Dynamic et atteignent 53 400 euros pour la Collection Premiere équipée du 2.0 hybride rechargeable de 220 ch.

Le Mazda CX-30, quant à lui, se situe sous la barre des 30 000 euros avec des prix débutant à 29 600 euros pour la finition Prime-Line équipée du moteur 2.0 E-Skyactiv G de 122 ch avec la boîte manuelle, et atteignant 39 950 euros pour le E-Skyactiv X de 186 ch et boîte automatique en finition Nagisa.