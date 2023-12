La Nissan Leaf de nouvelle génération laissera derrière elle son empreinte urbaine pour quelque chose de plus grand. Son remplaçant sera un SUV, et Automotive News Europe rapporte que le concept Chill-Out de 2021 donnera un avant-goût du nouveau design du véhicule électrique.

Le concept Chill-Out s'éloigne considérablement du style actuel de la Nissan Leaf. Il a fait ses débuts avec des tôles lisses et des lignes simples. La serre en forme de coupé lui confère une esthétique sportive renforcée par les grandes roues repoussées aux angles extérieurs. L'audacieuse calandre en V n'a pas été retrouvée, mais l'insert frontal noir et les feux ont conservé leur forme.

L'arrière imite l'avant avec un insert noir abritant les feux arrière, deux verticaux et trois horizontaux, et la marque Nissan. Le pare-chocs est également orné d'une applique pour plus de contraste.

L'intérieur est l'un des points sur lesquels le concept sera finalement différent du modèle de série. Le concept Chill-Out était axé sur la détente grâce à l'autonomie, le modèle étant dépourvu de commandes traditionnelles et un grand écran dominant le tableau de bord minimaliste. Ce futur n'est pas encore pour demain.

Lorsque le successeur de la Leaf arrivera, Nissan ne le construira pas en Amérique. Des sources ont déclaré à Automotive News que le constructeur envisage de transférer la production vers l'Angleterre. On ne sait pas si l'entreprise prévoit d'exporter le modèle vers d'autres marchés.

Le paysage des véhicules électriques a beaucoup changé depuis que Nissan a lancé la Leaf pour l'année modèle 2011. Elle est arrivée avec une autonomie d'à peine 160 km et des temps de charge glacials, et il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui. Il y a quelques années, Chevrolet a remis au goût du jour la Bolt, l'une des concurrentes de la Leaf, en introduisant la Bolt EUV, au châssis plus haut, afin d'accroître sa popularité auprès des consommateurs férus de crossovers.