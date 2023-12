Avec le nouveau ZR-V hybride, le e:NY1 électrique et le CR-V de dernière génération, Honda a renforcé le cœur de son offre et, les principales nouvelles pour 2024 semblent se concentrer principalement sur d'autres marchés tels que la Chine et les États-Unis.

Les plans de l'entreprise parlent en fait d'un plan ambitieux d'expansion de la gamme électrique avec pas moins de 10 modèles à lancer d'ici 2027, mais il n'a pas encore été indiqué lesquels et combien d'entre eux arriveront en Europe, les rumeurs indiquant qu'un SUV moyennement compact pour accompagner les hybrides est le plus probable. En outre, le récent concept Prelude alimente également l'attente d'une voiture de sport, qui ne devrait toutefois pas être alimentée par des batteries.

Voici donc les nouveautés de Honda en 2024 :

Honda Prelude

Commençons par l'hypothèse la plus intéressante : lors de sa présentation au Japan Mobility Show de Tokyo il y a quelques semaines, Honda a qualifié ce concept de " prélude " à un nouveau modèle électrifié, précisant par la suite qu'il ne serait pas électrique, mais tout de même hybride.

Honda Prelude Concept au Japan Mobility Show

Outre son apparence, le futur coupé Prelude, qui prendra la place du modèle classique abandonné en 2021, est connu pour conserver la traction avant, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres détails, même sur l'origine possible du groupe motopropulseur essence+électrique. La version finale pourrait faire ses débuts en 2024.

Nom Honda Prelude Modèle Coupè Moteur Essence-hybride Date de mise en circulation Deuxième semestre 2024 Prix -

Honda e:NS2

Le nom est provisoire, reprenant le nom de l'un des prototypes montrés par Honda au printemps dernier pour présenter la nouvelle plateforme et la marque électrique avec laquelle la société a l'intention d'attaquer le marché de la voiture électrique en Chine. En Europe, avec l'arrivée du e:NY1, un véhicule électrique dérivé du HR-V, l'entreprise s'est approchée du segment des SUV mi-compacts et devrait maintenant être prête à passer au niveau supérieur.

Prototype Honda e:NS2

Les formes sont similaires à celles de l'autre concept e:NP2, suggérant deux modèles aux esprits légèrement différents, probablement des SUV et des SUV-Coupés, bien que les deux aient eu des formes plus proches du second type.

Nom Honda e:NS2 (provvisorio) Modèle SUV moyennement compact moteur Electriques Date de mise en circulation mi-2024 Prix à annoncer

Honda CR-V

La sixième génération du Honda CR-V a été présentée à l'automne dernier avec la nouveauté d'un double groupe motopropulseur hybride qui, pour la première fois, comprend également une variante rechargeable. Les dimensions sont généreuses. La longueur est d'environ 4,70 mètres, la largeur de 1,86 et la hauteur de 1,68, et l'empattement est plus long. Le compartiment à bagages varie de 587 à plus de 600 litres, et le plus spacieux est le plug-in en raison de la disposition de la batterie elle-même.

Honda CR-V 2024

En détail, la version e:HEV combine un moteur à essence 2.0 à cycle Atkinson avec un moteur électrique pour une puissance totale de 189 ch et un couple de 335 Nm, les batteries ont une capacité de 1,7 kWh. La version hybride rechargeable, avec une capacité de batterie d'un peu plus de 17 kWh, promet une autonomie d'environ 82 km en mode EV.