Au cours de l'année 2023, Skoda a renouvelé une grande partie de sa gamme "traditionnelle" en présentant et en lançant les Scala et Kamiq restylés dans les segments inférieurs et les porte-étendards Superb et Kodiaq, ainsi qu'en complétant la gamme avec l'Enyaq iV électrique.

C'est précisément les Kodiaq et Superb qui sont les premières nouvelles voitures attendues sur les routes au cours du premier semestre 2024, qui aura toutefois comme moment central la présentation du premier modèle électrique de la nouvelle génération, le SUV compact Elroq.

Voici les nouveautés Skoda pour 2024 :

Skoda Elroq

SUV électrique compact, l'Elroq est développé sur la même plateforme MEB que l'Enyaq de taille moyenne, modifiée en une variante plus petite. Le nom est une fusion des mots "électrique" et "Karoq", confirmant qu'il s'agit de l'alter ego à batterie du populaire SUV du segment C.

Skoda Elroq

D'une longueur de 4,5 mètres, mais dont les caractéristiques du moteur et de la batterie n'ont pas encore été confirmées, l'Elroq sera le premier d'une gamme de six modèles 100% électriques que Skoda lancera d'ici à 2026 et qui comprendra également un modèle plus petit dont le prix se situera dans la fourchette des 25 000 euros (basé sur la Volkswagen ID.2). En outre, le Skoda Elroq sera le premier à entrer en production, dès 2024, à Mlada Boleslav, en Tchéquie.

Nom Skoda Elroq Carrosserie SUV compact Moteur Électrique Date d'arrivée Vers mi-2024 (présentation) Prix -

Skoda Superb

Capable de s'imposer sur de nombreux marchés parmi les voitures de taille moyenne élégantes et abordables, la Skoda Superb a été profondément remaniée. Sa version Combi 2024, celle qui suscite le plus d'intérêt, mesure 4,90 m de long, soit 40 mm de plus que sa devancière, 1,85 m de large (-15 mm) et 1,48 m de haut (+5 mm), et son coffre s'est agrandi de 30 litres supplémentaires pour atteindre une capacité de 690 litres.

Skoda Superb Combi 2024

La gamme de moteurs s'étend du 1.5 TSI mild hybrid de 150 ch au 2.0 TSI non électrifié de 204 ch et 265 ch, ce dernier étant doté d'une transmission intégrale. Les diesels, également non électrifiés, iront de la version 2.0 TDI de 150 ch à la variante 4x4 de 193 ch. Enfin, il y aura également une version hybride rechargeable 1.5 TSI de 204 ch avec une batterie de 25,7 kWh et une autonomie de plus de 100 km en cycle WLTP.

Nom Skoda Superb Combi Carrosserie Break Moteurs Essence mild hybrid et hybride rechargeable, diesel Date d'arrivée Début 2024 Prix À communiquer

Skoda Kodiaq

Le calendrier des nouveautés 2024 de Skoda prévoit l'arrivée sur les routes au printemps du Kodiaq 2024, la nouvelle génération du SUV de taille moyenne développé sur la plateforme MQB Evo qui, sur de nombreux marchés, est en fait le véritable porte-étendard de la marque tchèque.*

Skoda Kodiaq restylé 2021

Ayant grandi dans toutes ses dimensions, il atteint maintenant 4,75 mètres de longueur (+60 mm), 1,84 en largeur et 1,66 en hauteur, et a un empattement allongé à 2,79 mètres pour le bénéfice de l'espace et des bagages, qui offre de 340 à plus de 900 litres avec sept ou cinq sièges. La gamme est la même que celle de la Superb Combi : essence 1.5 TSI mild hybrid de 150 ch ou 2.0 TSI intégral, deux turbodiesels 2.0 TDI et hybride rechargeable 1.5 TSI PHEV de 204 ch.