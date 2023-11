Adieu les citadines, bonjour les SUV : pour la marque smart, désormais contrôlée à 50% par Mercedes et à 50% par Geely, le présent réside dans les modèles électriques imposants, qui représenteront la gamme à partir de 2024 avec le retrait progressif de l'EQ fortwo.

Le smart #1 étant déjà sur le marché, la prochaine nouveauté sera le smart #3, un modèle compact de 4,4 mètres au profil légèrement plus élégant présenté à Shanghai et qui sera bientôt lancé sur les routes. Le constructeur ne semble pas avoir d'autres nouveautés à présenter cependant, du moins pour le moment. Mais quelques avant-premières pourraient avoir lieu au cours du second semestre 2024.

Retrouvez toutes les nouveautés de smart pour 2024 :

smart #3

Très similaire en termes de design et de gamme, le nouveau smart #3 ressemble à s'y méprendre au smart #1, mais avec une longueur accrue, et cette impression n'est pas tout à fait erronée puisque les deux modèles partagent la même plateforme.

Avec une longueur de 4,4 mètres, une largeur de 1,8 mètre et une hauteur de 1,56 mètre, le smart #3 a une allure imposante. Citons également des jantes en alliage jusqu'à 20 pouces dans la variante sportive Brabus et un toit en verre panoramique en option, également de série sur l'édition 25e Anniversaire, qui célèbre les 25 ans de la marque smart et comprend un écran central de 12,8 pouces, un combiné d'instruments de 9,2 pouces et un affichage tête haute de 10 pouces.

smart #3

Les moteurs électriques ont des puissances allant de 272 ch à 428 ch et une batterie de 66 kWh, comme dans le modèle #1. La version Brabus à transmission intégrale, la plus puissante, passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, tandis que la Pro+ d'entrée de gamme le fait en 5,8 secondes. Mais grâce à l'aérodynamique, avec un Cx de seulement 0,27, l'autonomie augmente légèrement, avec des distances revendiquées allant de 415 à 455 km.