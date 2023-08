Brabus est surtout connu pour les modifications qu'il apporte à des Mercedes, mais le préparateur s'est ouvert à d'autres marques. Voici donc la Land Rover Range Rover Brabus 600, présentée à l'occasion de la Monterey Car Week de Pebble Beach cette semaine.

Brabus a pris un Range Rover P530 et a appliqué son kit PowerXtra 600, qui porte la puissance du V8 4,4 L à 600 chevaux et 800 Nm, avec un 0 à 100 km/h promis en 4,5 sec et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Galerie: Land Rover Range Rover Brabus 600

101 Photos

Brabus a également modifié la carrosserie en augmentant les prises d'air à l'avant, en ajoutant un spoiler sur le toit et en modifier le pare-chocs arrière. Les clients peuvent également ajouter des éléments en fibre de carbone. Les quatre sorties d'échappement ont une finition carbone-titane.

Le SUV repose sur jantes forgées Brabus Monoblock ZV à 20 branches de 24 pouces de diamètre. Brabus propose également son module SportXtra qui permet d'abaisser la suspension du Range Rover de 20 mm sans nuire au confort dans le véhicule. Les étriers de frein sont de couleur vert pistache, ce qui donne une idée de ce qui attend dans l'habitacle.

En ouvrant la porte, on découvre le cuir vert clair qui recouvre l'intégralité de l'intérieur, qu'il s'agisse des sièges, du tableau de bord, du volant et même de l'espace de chargement à l'arrière.

Des passepoils noirs viennent ajouter un certain contraste. Brabus a également ajouté des plaques en carbone avec son logo illuminé.

Le préparateur inclut également des plaques de roulement en fibre de carbone et des pédales en aluminium. Le Range Rover modifié par Brabus, avec son intérieur vert, est proposé à partir de 388 000 euros.