La Tesla Model 3 vient d'être remaniée et la Model Y devrait l'être prochainement. Mais le modèle le plus important pour l'avenir de la marque d'Elon Musk reste la Tesla Model 2, dont on parle beaucoup. La voiture électrique "pour le grand public", dont le prix catalogue avoisine les 25 000 euros, fait parler d'elle depuis un certain temps déjà, entre spéculations sur les batteries et rumeurs sur son design.

Profitons donc de l'occasion pour rassembler les différentes informations recueillies jusqu'à présent et pour jeter un coup d'œil sur ce à quoi ressemblera cette nouvelle petite Tesla grâce au rendu exclusif de Motor1.com.

Basée sur le Cybertruck

Le rendu que nous avons réalisé s'inspire de la biographie d'Elon Musk, dans laquelle Walter Isacsson rapporte quelques rumeurs importantes sur la Model 2. Selon le livre, celle-ci devrait avoir des lignes similaires au Cybertruck, afin de maximiser la simplicité de la forme et, par conséquent, de maintenir les coûts de production et d'assemblage à un niveau bas.

Tesla Model 2, le rendu de Motor1.com

Tout en conservant l'avant plat du pick-up électrique, la model 2 devrait avoir des dimensions plus réduites, probablement celles d'une voiture du segment B comme la Peugeot 208 et la Volkswagen Polo. Une grande attention sera également portée à l'aérodynamisme, avec un toit arqué et des poignées de carrosserie affleurantes pour réduire la résistance à l'air.

Jusqu'à 400 km d'autonomie

Il convient de noter que la base de la model 2 sera utilisée non seulement pour le modèle de production, mais aussi pour produire un robotaxi 100 % autonome, sans pédales ni volant.

Les deux modèles devraient être équipés des mêmes groupes motopropulseurs, Tesla optant éventuellement pour des batteries LFP afin de limiter davantage les coûts. L'autonomie pourrait être de l'ordre de 300 à 400 km, et l'on ne sait pas si Tesla proposera également une variante Performance comme pour tous ses modèles, y compris le Cybertruck.

Tesla Cybertruck

25 000 € et produite en Allemagne

La production devrait débuter entre 2024 et 2025 à Austin, aux États-Unis, avant de s'étendre à d'autres sites. Dans un premier temps, il a été question que la future usine se trouve en Inde. Aujourd'hui, cependant, il semble que GigaBerlin soit en pole position pour produire la Tesla Model 2.

Selon plusieurs rumeurs rapportées en ligne, dont le compte, non officiel, de l'usine allemande, Elon Musk aurait indiqué celle située dans la banlieue de Berlin comme l'usine responsable de la production de la petite voiture à 25 000 euros.

Et si les deux rumeurs étaient fondées ? Il faut savoir que l'objectif d'Elon Musk est de produire au moins un million d'unités par an : un résultat important qui nécessitera des efforts de production tout aussi importants de la part de la marque américaine. Une seule usine ne suffirait pas à réaliser les plans.