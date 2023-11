La version d'entrée de gamme de la Peugeot 408 est celle animée par le moteur trois cylindres 1.2 turbo essence de 130 ch, équipée d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports et d'une traction avant.

En attendant de pouvoir tester les nouvelles versions mild hybrid et hybride rechargeable, j'ai décidé de commencer par le test de consommation réelle de la Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 qui, sur l'itinéraire de référence Rome-Forlì, obtient une moyenne de 4,65 l/100 km (21,51 km/l) et requiert 30,70 euros d'essence pour le trajet.

Une bonne consommation parmi les voitures à essence

Dans le classement des consommations réelles, dans la catégorie des voitures à essence, cette Peugeot 408 ne déçoit pas du tout et parvient à devancer, de peu, des SUV/crossovers tels que les Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Opel Mokka 1.2 130 ch essence manuelle, Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 ch manuelle et Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 ch, tous à 4,75 l/100 km - 21,0 km/l.

Essai de la Peugeot 408

Les Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130 ch DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l) et Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) ont fait mieux que le fastback français.

Originale, spacieuse et confortable

La voiture que j'ai testée était une Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure, l'entrée de gamme de la 408, qui offre des jantes en alliage de 17 pouces, un habillage de pare-chocs noir brillant, des vitres teintées, l'accès et la sortie sans clé, une sellerie intérieure TEP/mélange textile, une climatisation automatique bizone, un écran central tactile de 10 pouces, le Peugeot i-Cockpit avec instrumentation digitale personnalisable de 10 pouces et la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay de série.

Peugeot 408, l'intérieur

La présence sur le modèle d'essai des jantes Jaspe de 19 pouces, de la peinture Noir Perla, du Pack Vision 360° et du Pack Confort porte le prix à 38 520 euros. Le résultat final est une voiture aux lignes originales, avec une bonne technologie et des aides à la conduite, beaucoup d'espace à bord et dans le coffre, ainsi qu'une excellente fluidité de conduite (à ne pas confondre avec la sportivité) garantie également par la boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

En ville et sur autoroute, elle en paie le prix

Au quotidien, la consommation de cette Peugeot a tendance à augmenter un peu, surtout en ville et sur autoroute. Le réservoir d'essence de 40 litres est suffisant pour garantir une autonomie moyenne de 600 km, avec des pointes proches de 1 000 km uniquement en cas de conduite très prudente sur un parcours économique idéal.

Peugeot 408, vue arrière

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

644 km d'autonomie théorique

644 km d'autonomie théorique Autoroute : 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

612 km d'autonomie théorique

612 km d'autonomie théorique Économie : 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1 052 km d'autonomie théorique

Fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure Essence 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 392 kg 135 g/km

Données

Véhicule : Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 Allure

Prix de base : 35 780 euros

Date de l'essai : 31/10/2023

Météo (départ/arrivée) : Clair, 23°/Clair, 19°

Prix du carburant : 1,834 euros/l (essence)

Kilométrage de l'essai : 895

Kilométrage total au début de l'essai : 2 263

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 78 km/h

Pneumatiques : Michelin e.Primacy - 205/55 R19 97V XL S1 (UE : A, A, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 4,65 l/100 km (21,51 km/l)

Ordinateur de bord : 4,4 l/100 km

À la pompe : 4,9 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 30,70 euros

Dépenses mensuelles : 68,22 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 235 km

Distance parcourue avec un plein : 860 km