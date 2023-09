Il est de plus en plus fréquent que les versions les plus exclusives soient équipées de systèmes hybrides rechargeables plutôt que de puissants moteurs à essence. C'est le cas de la gamme Peugeot 308 SW, une voiture familiale toujours très bien notée face à la liste interminable des SUV compacts.

La variante 0-label GT Hybrid 225 bénéficie non seulement de performances élevées, mais ne perd pas beaucoup d'espace pour les bagages par rapport aux options à combustion et n'affiche pas une consommation de carburant disproportionnée lorsque la batterie est épuisée. Bien sûr, en plus du prix de la voiture, il faut payer une borne de recharge à la maison et son installation pour en tirer le meilleur parti.

Le design

Si vous aimez la 308, vous devriez également vous intéresser à la version break SW, qui est l'une des familiales les plus passionnantes du marché sur le plan esthétique. Surtout dans cette version GT, avec des pare-chocs spécifiques, des jantes en alliage de 18 pouces, des phares Matrix LED, des feux LED, un spoiler intégré ou encore le nouveau logo de la marque sur les flancs. La face avant est peut-être un peu exagérée, mais vous savez que les goûts sont personnels.

Il est intéressant de noter que cette version break a un empattement plus long que la 308 cinq portes, atteignant 2,73 mètres (2,67 mètres pour la compacte). Ce n'est pas anodin, car l'option compacte n'est pas vraiment réputée pour sa grande habitabilité à l'arrière. La SW, en revanche, est loin d'être une référence, mais l'espace intérieur est plus équilibré.

La prise de recharge, située dans l'aile arrière gauche, alimente une batterie lithium-ion d'une capacité brute de 12,4 kWh, qui permet de parcourir 64 km sans émissions (environ 50 km en conditions réelles). Cette batterie peut être rechargée à un maximum de 7,4 kW en moins de deux heures (400 euros pour le câble) et à 3,7 en près de trois heures et 30 minutes.

L'intérieur

La nouvelle génération de la 308 nous a pleinement convaincus par la qualité perçue de l'habitacle, au point de n'avoir rien à envier à la Golf, censée se situer juste derrière les marques premium. Bien sûr, le cockpit 3D i-Cockpit est maintenu, avec un petit volant aplati et une instrumentation surélevée, qui permet d'afficher les informations en trois dimensions, mais je n'y vois aucun avantage.

L'écran central est de 10,0 pouces et sous celui-ci sont intégrées des commandes tactiles pratiques pour accéder aux différents sous-menus, ainsi que des boutons classiques, toujours appréciés pour l'ergonomie.

Les programmes de conduite sont Electric, Hybrid et Sport. En mode électrique, les palettes de la transmission automatique à embrayage multidisque e-EAT8 ne modifient pas le passage des vitesses. En fait, elles n'ont une fonction de changement de vitesse que dans l'option Sport. En revanche, il existe un mode B sur le sélecteur de vitesse, qui permet d'augmenter le freinage régénératif.

Nous avons déjà parlé des places arrière et il est maintenant temps de parler du coffre, qui offre 548 litres au lieu des 608 litres de la 308 SW. Certes, c'est 60 litres de moins, mais l'espace reste suffisant et un double plancher permet de ranger les câbles de recharge.

Le groupe motopropulseur

Le système hybride rechargeable de 225 ch de la Peugeot 308 SW est composé d'un moteur 1,6 litre turbo essence de 180 ch et d'un bloc électrique de 110 ch. Il est associé à la boîte de vitesses e-EAT8 déjà citée et la transmission se fait exclusivement par les roues avant.

Les programmes Hybrid et Sport proposent tous deux les 225 ch annoncés et les performances sont tout à fait remarquables : 235 km/h en vitesse de pointe et 0-100 km/h en 7,6 secondes.

En termes de consommation, nous avons parcouru environ 50 km avec le seul moteur électrique. Ensuite, j'aime bien réinitialiser l'ordinateur de bord pour vérifier la consommation, en utilisant principalement le moteur à essence, avec un soutien occasionnel du moteur électrique. Le résultat est d'environ 8 litres, ce qui n'est pas déraisonnable pour une familiale à essence, mais très loin d'une voiture diesel (mince, ai-je prononcé le mot maudit ?).

La gamme comprend également une autre variante PHEV de 180 ch, ainsi qu'un moteur à essence PureTech et un turbodiesel BlueHDi. Tous deux développent 130 ch et ne bénéficient pas d'une assistance électrique sous la forme d'une hybridation légère, de sorte qu'ils se contentent du label C.

Sur la route

Peugeot a travaillé sur une configuration vraiment intéressante pour la 308 SW, car il s'agit d'une voiture confortable mais capable de générer des sensations légèrement sportives, résultat d'un comportement agile et vif lors des changements de direction. Le poids à vide de près de 1700 kg de l'ensemble ne semble pas disproportionné au regard de son système PHEV.

La sensation de direction directe est combinée à un système de freinage non artificiel pour plaire dans la section dynamique. Peut-être que, s'agissant de la version GT, le conducteur pourrait s'attendre à une suspension moins souple, mais la voiture est vraiment agréable à conduire dans tous les types de virages et, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'accumuler les kilomètres. L'intérieur est également assez bien isolé de l'air et des pneus.

Dans les PHEV, le réservoir de carburant est généralement petit. Dans le cas présent, il est de 40 litres, de sorte que l'autonomie sur les trajets peut être de l'ordre de 500 km, ce qui n'est pas énorme.

Outre les programmes Electric, Hybrid et Sport, le conducteur dispose de la fonction e-Save, qui permet d'économiser la charge de la batterie ou de l'augmenter en cours de route, au prix de la transformation du moteur à essence en générateur d'électricité, ce qui augmente sensiblement la consommation de carburant.

Équipement et prix

En plus de ce qui précède, la finition GT est équipée de série, entre autres, de la navigation, de l'accès et du démarrage sans clé, des rétroviseurs intérieurs photosensibles, de la climatisation automatique bi-zone, des vitres arrière teintées, de l'éclairage d'ambiance en huit couleurs, de sans fil Apple CarPlay et Android Auto, d'un chargeur de 3,7 kW et d'un pédalier sport.

La Peugeot 308 SW GT Hybrid 225 est proposée au prix de 44 380 euros. Rappelons qu'il s'agit de l'option haut de gamme, vous pouvez donc vous procurer la voiture à partir de 24 500 euros et il existe de nombreuses autres variantes dans la fourchette des 30 000 euros.

En résumé, Peugeot ne veut pas devenir une marque aspirationnelle (cela m'a été confirmé par des représentants de la marque), mais ses nouveaux produits présentent un design et une qualité supérieure à une "simple" entreprise généraliste, ce qui signifie que la voie choisie est la bonne pour continuer à réussir.