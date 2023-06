La Peugeot 3008 a toujours été l'un des modèles phares de la marque, plébiscité par le public et pionnier de la gamme SUV/crossover de Peugeot.

Le rôle stratégique de la 3008 est confirmé par l'arrivée de la troisième génération qui sera dévoilée en septembre prochain et qui est le premier modèle basé sur la nouvelle plateforme électrique STLA Medium de Stellantis.

Comme pour les générations précédentes, le design de la nouvelle Peugeot 3008, tant extérieur qu'intérieur, joue un rôle clé. Ce qui promet d'être un coupé SUV moderne a pour l'instant dévoilé le style de l'habitacle et nous pouvons partir de là pour retracer l'évolution de l'intérieur, de la première version en 3008 à celle qui fera ses débuts à la fin de 2023.

La première Peugeot 3008

Nous montons virtuellement à bord de la première Peugeot 3008 qui a vu le jour en 2008 et nous constatons que, comme il était d'usage à l'époque, le tableau de bord est classique avec ses doubles cadrans circulaires recouverts d'une paupière incurvée. Les nombreux boutons contribuent à l'effet "aéronautique" du cockpit.

Les bouches d'aération sont à la fois rondes et carrées et le large tunnel central abrite le grand levier de vitesses, les commandes de climatisation et les commandes d'infodivertissement sur un écran de 7 pouces situé en haut du tableau de bord. Le volant de grand diamètre à trois branches encadre l'instrumentation de manière classique.

L'affichage tête haute, encore de première génération, consiste en un panneau transparent mobile sur le tableau de bord (seulement pour certaines versions) et le régulateur de vitesse est accompagné d'un avertissement visuel pour la distance de sécurité. Le frein de stationnement est déjà de type électrique, ce qui n'était pas courant sur les voitures fabriquées il y a plus de quinze ans, tout comme l'aide au démarrage en côte de série.

En 2016, le style de la 3008 d'aujourd'hui

La deuxième génération de la Peugeot 3008, née en 2016, arbore l'innovant et presque futuriste i-Cockpit avec un combiné d'instruments numérique (12,3") et surélevé dans un couvercle discret au sommet du tableau de bord, ainsi que le volant de petit diamètre déplacé vers le bas et avec seulement deux rayons.

Le système d'infodivertissement, désormais sur un écran de 8 pouces (10 pouces à partir du restylage de 2020) au centre du tableau de bord, dispose également de l'Apple CarPlay et Android Auto, tandis que l'i-Cockpit surélevé entraîne la suppression de l'affichage tête haute sur le pare-brise.

Les boutons de commande de la climatisation, du système audio, de la navigation, du téléphone, des paramètres et des applications ont la forme d'élégants boutons"touches de piano". Les aides à la conduite comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques et un système de reconnaissance des limitations de vitesse.

Peugeot 3008, comparaison intérieure entre la première et la deuxième génération (2009-2016).

Le design de demain se retrouve dans l'habitacle de la nouvelle 3008

La troisième génération de la Peugeot 3008, celle qui sera dévoilée en septembre 2023 (notre aperçu ici), nous montre pour la première fois le i-Cockpit Panoramique dans lequel l'instrumentation numérique et l'écran d'infotainment fusionnent en un seul écran incurvé de 21 pouces qui semble flotter jusqu'au milieu de la planche de bord.

Le côté droit de l'écran, accessible au conducteur et au passager, est tactile et permet de gérer la climatisation, la navigation, le multimédia et la connectivité. La console centrale est dépourvue du levier de vitesses automatique, remplacé par des boutons à côté du bouton marche/arrêt , et accueille en son sommet les i-Toggles tactiles personnalisables pour un accès rapide à 10 fonctions favorites.

Peugeot e-3008, rendu Motor1.com

Le volant reste de petite taille, dans la tradition du i-Cockpit, mais évolue vers le coussin central avec l'écusson du Lion, les commandes sur le volant, le retour tactile et de nouveaux interrupteurs lumineux subtils. Les bouches d'aération changent de forme et restent presque camouflées dans la planche de bord, tandis que l'habillage intérieur en tissu et aluminium évolue avec un éclairage d'ambiance étendu sur la largeur de la planche de bord et des panneaux de porte.

Peugeot 3008, la comparaison intérieure entre la deuxième et la troisième génération (2016-2023).