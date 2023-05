Les chiffres des constructeurs automobiles sont au vert après le premier trimestre. En France, les ventes de véhicules neufs sont à la hausse depuis neuf mois et le groupe Renault a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 30%. Stellantis a également connu des chiffres positifs au cours des trois premiers mois de l'année.

Le groupe dirigé par Carlos Tavares a annoncé un chiffre d'affaires de 47,2 milliards d'euros sur le premier trimestre 2023, soit une hausse de 14% sur un an. Stellantis a écoulé 1'476'000 véhicules, soit une augmentation de 7% que le groupe attribue à une meilleure situation dans l'approvisionnement en semi-conducteurs.

En volume, l'Europe reste le principal marché de Stellantis avec 657'000 véhicules vendus, contre 622'000 sur la même période l'an dernier. Cette hausse de 6% est portée par les succès des Alfa Romeo Tonale et Peugeot 408, et de plus gros volumes pour les Fiat 500, Peugeot 308, Opel Astra et Corsa. La demande est également en hausse pour les Fiat 500 électrique et Peugeot e-208.

Sur le Vieux Continent, les revenus ont été de 16'106'000 millions d'euros contre 14'622'000 au premier trimestre 2022 (+10% en un an), ce que le groupe attribue à des tarifs en hausse et des volumes de ventes plus élevés.

La Peugeot 408

En chiffres d'affaires, l'Amérique du Nord représente le plus gros marché de Stellantis avec 22'772'000 euros (20'693'000 euros en 2022, soit une hausse de 10% en un an).

Les ventes ont aussi progressé (509'000 véhicules contre 480'000 en 2022, soit une hausse de 29%) sur le continent nord américain grâce à de bonnes ventes de Dodge et Chrysler, et des livraisons du Jeep Compass qui ont plus que doublé. Celles du Jeep Grand Cherokee ont en revanche baissé en raison de l'abandon du modèle précédent

L'électrique en forte progression

Comme chez de nombreux constructeurs, cette hausse est en partie le fruit d'une augmentation des ventes de véhicules électriques, de l'ordre de 22% sur un an. Stellantis compte rester offensif dans ce domaine avec neuf nouveaux modèles en 2023, notamment chez Peugeot et Fiat. Les différentes marques du groupe cumuleront 47 voitures électriques à leurs catalogues à la fin de l'année 2024.

"Stellantis démarre 2023 dans une très bonne dynamique, à l’image de son excellente année 2022", se félicite Richard Palmer, directeur financier de Stellantis. "Nous affichons ainsi des volumes de ventes et des revenus nets en hausse dans tous nos segments d’activité."

"Notre présence mondiale et notre portefeuille de produits diversifié vont nous permettre de continuer à délivrer de solides performances financières tout au long de l’année. Nous ajouterons neuf nouveaux véhicules électriques (BEV) à notre offre de produits d’ici fin 2023, à la poursuite de nos efforts pour offrir une mobilité propre, sûre et abordable pour tous."