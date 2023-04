Le groupe Renault a annoncé avoir vendu 535 000 à travers le monde au cours du premier trimestre 2023, soit une hausse de 14,1 %. En Europe, elles ont grimpé de 27,3 %, soit un rythme plus élevé que l'ensemble marché, qui n'a augmenté "que" de 16,2 % au cours des trois premiers mois de l'année.

La marque Renault a bénéficié des renouvellement des Arkana, Megane e-tech et Austral. Sur le sol européen, 230 000 véhicules badgés du Losange ont été écoulés, soit une hausse de 20 % en un an.

La marque Dacia a quant à elle vu ses ventes augmenter de 41 % en Europe, avec près de 150 000 véhicules écoulés, dont le nouveau Jogger. La Dacia Sandero est la voiture la plus vendues auprès des particuliers sur le continent.

Alpine a vendu 562 voitures entre janvier et mars, soit une baisse de 20,8 % en un an. Un total de 6 908 véhicules estampillés Renault Korea Motors ont été vendus, 42,6 % de moins que sur la même période en 2022.

En France, le groupe Renault a vendu 127 052 véhicules au cours des trois premiers mois, soit 24,9% du marché.

Ces chiffres globalement positifs ont permis au groupe de réaliser un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros, 29,9 % de plus qu'au premier trimestre 2022. À taux de change et périmètres constants, cette hausse est même de 33,5 %.

"Renault Group démarre l’année solidement avec une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par de forts effets prix et mix produit", se félicite Thierry Piéton, directeur financier du groupe Renault. "Le Groupe poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur en optimisant sa politique de prix et de remises commerciales, et en se concentrant sur les canaux les plus rentables."

"Nous bénéficions également des premiers succès du renouvellement de notre gamme avec Arkana, Megane e-tech électrique et Austral pour la marque Renault et Jogger pour la marque Dacia. Le portefeuille de commandes élevé à fin mars et tous les lancements à venir continueront de soutenir l’activité commerciale du Groupe."

Une Renault Clio restylée et une nouvelle version du Renault Espace ont ainsi été récemment dévoilés.