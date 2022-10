Coup dur pour la marque au lion. Peugeot rappelle en effet ces deux modèles phares pour des risques d’incendies. Ce risque serait lié aux batteries des versions hybrides rechargeable du 3008 et de la 508. Un problème de tensions des cellules qui composent les batteries serait la cause de ces problèmes. Le résultat serait une montée en température causant une surchauffe des batteries pouvant mener dans les cas les plus extrêmes à un incendie.

Les modèles de 508 et de 3008 concernés sont les véhicules produits entre le 1er octobre et le 13 décembre 2019 ce qui représente environ 3 000 véhicules.

Les modèles présentant des risques

Les propriétaires concernés sont actuellement en train d’être contacté par Peugeot pour que la marque puisse effectuer un contrôle des batteries. Pour savoir si vous êtes touché vous aussi par ce problème vous devez regarder sur votre carte grise et trouver le numéro d’identification de votre véhicule dans la case K de cette dernière. Votre 3008 est concerné par ce problème de batterie s'il est indiqué à côté de cette case les numéros suivants : e2*2007/46*0628*05 ou e2*2007/46*0628*06. Pour les 508 Hybrid concernées, c’est le numéro : e2*2007/46*0534*12.

Un problème récurrent chez Peugeot ?

En septembre de cette année, la marque au lion avait rappelé déjà plusieurs modèles de sa gamme, là encore, pour un risque d’incendie. Les Peugeot Expert, Traveller, 208, 2008 produits entre le 17 mars et le 30 avril 2022 étaient concernés mais cette fois-ci en raison d’un faisceau de câblage défectueux. Certaines Peugeot 208 produites entre août et novembre 2022 avaient en plus un problème de conduite de carburant, pouvant causer des fuites et là encore à un possible incendie.