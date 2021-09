Des pluies diluviennes se sont abattues mardi 14 septembre à Nîmes et sa région. Cela a causé d'importantes inondations, des habitations ont été touchées et des voitures ont été submergées par l'eau. Les images et les vidéos montrent des orages d'une rare violence. En moins de trois heures, il est tombé deux mois et demi de pluie causant la mort de neuf personnes.

Sur internet, le Pôle Automobile Gaussen, un garage spécialisé Peugeot et situé près de Nîmes, a partagé les photos après le passage des intempéries. "Malheureusement dans ces inondations nous avons perdu notre 508 PSE" peut-on lire au début de la publication Facebook.

La plus puissante des Peugeot est malheureusement irrécupérable, le niveau d'eau est monté très haut à certains endroits, causant la "mort" de cette Peugeot 508 PSE SW. Le responsable et administrateur de la page Facebook est attristé par la situation, mais promis, une nouvelle 508 PSE la remplacera dès janvier 2022.

D'autres s'amusent gentiment de la situation avec des commentaires du style "elle a pris le jus", faisant allusion à sa motorisation hybride rechargeable.

Cette Peugeot 508 PSE n'est bien sûr pas la seule sinistrée, des centaines de voitures ont péri lors de cet épisode. Espérons que tous les propriétaires soient bien assurés, Gerald Darmanin, Ministre de l'Intérieur a annoncé que l'état de catastrophe naturelle sera enclenché la semaine prochaine afin d'accompagner toutes les victimes.

Pour rappel, la Peugeot 508 PSE est motorisée par un moteur 1,6 litre turbo couplé à un système électrique pour une puissance totale de 360 ch et 520 Nm de couple. Le break débute à 68 400 euros, tandis que la berline est facturée à 67 100 euros.