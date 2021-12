C'est peut-être l'une des coopérations les plus étranges dont vous entendrez parler cette semaine : Peugeot s'est associé à Whirlpool pour créer une une sorte de food truck unique. Le "Whirlpool Experience Tour" servira de plate-forme de démonstration pour certains des derniers produits de la multinationale américaine de fabrication et de commercialisation d'appareils électroménagers.

Les deux entreprises ne semblent peut-être pas aller de pair à première vue, mais Stellantis explique qu'elles ont de nombreux points communs.

Le Whirlpool Experience Tour est basé sur un Peugeot Expert à empattement long, qui a été coupé à l'arrière pour former une cuisine ouverte. La zone cuisine est équipée des fours mixtes W6 et W7 de Whirlpool et un panneau solaire sur le toit fournit de l'énergie électrique au réfrigérateur. Un petit générateur permet de faire fonctionner tous les appareils.

Galerie: Peugeot Expert food truck par Whirlpool

Le Peugeot est équipé d'une remorque assortie, de la même couleur. C'est là que se trouvent le réfrigérateur et les autres accessoires. Whirlpool utilisera cette cuisine unique sur roues pour promouvoir ses nouveaux produits dans toute la France, auprès des cuisinistes et des grossistes, et pour l'exposer lors de salons internationaux.

Selon Stellantis, Peugeot et Whirlpool partagent le même ADN, car tous deux ont un positionnement de marque similaire dans leurs secteurs respectifs. "Leur mantra est la performance et l'efficacité, mais aussi la responsabilité sociale et environnementale", expliquent les entreprises. De la même manière que Peugeot vise la mobilité entièrement électrique dans un avenir proche, Whirlpool promet une cuisson combinée à la vapeur sans graisse.

Le Whirlpool Experience Tour prendra la route en avril prochain et fera le tour de la France, où l'entreprise a visité 20 villes et accueilli 72 sessions de formation d'une heure l'année dernière. Pour la seconde partie de l'année 2022, Whirlpool souhaite construire d'autres exemplaires du food truck pour des démonstrations en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.