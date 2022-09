Stellantis continue de déployer le nouveau moteur électrique de 115 kW sur l'ensemble de sa gamme. Après la Peugeot e-308 et la DS 3, c'est au tour de la Peugeot e-208 de recevoir le nouveau moteur. Étonnamment, la batterie plus grande n'est pas reprise.

Selon Peugeot, c'est une "batterie lithium-ion de 50 kWh avec une capacité de 48,1 kWh de la dernière génération" qui sert de réservoir d'énergie. L'ancien modèle était équipé d'une batterie de 50 kWh, mais Stellantis n'a jamais précisé s'il s'agissait de la capacité brute ou nette. En tout cas, la batterie de la nouvelle e-208 est plus petite que celle de la Peugeot e-308 et de la DS 3 E-Tense, qui reçoivent toutes deux une batterie de 54 kWh brut et 51 kWh net.

Galerie: Peugeot e-208 (2023)

5 Photos

Grâce au nouveau moteur électrique, la puissance du système de la petite voiture électrique passe de 100 à 115 kW, soit de 136 à 156 chevaux, et le couple reste inchangé avec 260 newton-mètres. Mais la consommation d'électricité diminue nettement - de 15,5 à 16,0 à seulement 12 kWh/100 km. L'autonomie passe ainsi de 362 km maximum à 400 km maximum. Peugeot ne dit pas quelles mesures ont permis d'augmenter sensiblement l'efficacité .

Au lieu de cela, le constructeur fait référence aux améliorations apportées à l'e-208 fin 2021. À l'époque, l'autonomie était passée de 340 à 362 km. Cette amélioration a été obtenue grâce à une pompe à chaleur et à un capteur de climat associé, ce qui doit permettre de réduire la consommation d'électricité, surtout par temps froid. En outre, la voiture a reçu des pneus de classe A+ optimisés en termes de consommation, ainsi qu'un autre rapport de transmission. Ces éléments sont conservés dans la nouvelle version.

Jusqu'à présent, la recharge de série s'effectuait avec un courant alternatif de 11 kW et un courant continu de 100 kW. À l'avenir, la version de base ne se chargera apparemment plus qu'en courant alternatif monophasé de 7,4 kW maximum, le chargeur de 11 kW n'étant disponible qu'en option. Le courant continu de 100 kW reste apparemment disponible. La durée de charge reste également à peu près constante : une charge de 20 à 80 % devrait durer moins de 25 minutes. Jusqu'à présent, "environ 30 min" ont été annoncées pour 0-80 % est indiqué.

Comme auparavant, un bouton sur la console centrale permet de choisir entre les trois modes de conduite Eco, Normal et Sport. Un autre bouton (jusqu'à présent, il portait la désignation B) permet d'amplifier la récupération.

La nouvelle e-208 sera lancé "en 2023" ; Peugeot n'est pas plus précis. Les prix n'ont pas non plus été révélés.

Depuis son lancement en 2019, la Peugeot e-208 a été produite à près de 110 000 exemplaires. Depuis début 2022, la voiture est, selon Peugeot, "leader du segment B électrique en Europe" et occupe la première place de tous les véhicules électriques vendus en France.