Mettant fin au long règne de la Volkswagen Golf, la Peugeot 208 a été nommée voiture la plus vendue en Europe en 2022 tandis qu’en France, elle pullulait littéralement après sa sortie. Pour maintenir la forte dynamique des ventes, la marque de Stellantis donne un petit coup de pouce à sa sous-compacte à hayon pour le modèle 2024. Il est montré ici sous la forme purement électrique de l'E-208, mais la version essence reçoit les mêmes mises à jour aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ces nouvelles 208 passent enfin à l'insigne de lion restylé de Peugeot. Le motif à trois griffes est accentué sur le niveau de finition phare de la GT, où la signature lumineuse familière se prolonge dans les phares pour créer une connexion visuelle avec les barres verticales montées dans le pare-chocs. La calandre a maintenant un motif différent et est livrée avec des accents de la couleur de la carrosserie pour la faire se fondre dans le pare-chocs.

Ce nouveau visage a été introduit à l'origine sur la voiture de course d'endurance 9x8 avant que la berline et le break 508 restylés ne deviennent les premières voitures de route à l’adopter. Peugeot a également de nouvelles conceptions de jantes en alliage diamantées de 16 et 17 pouces avec une finition bicolore tout en cachant les quatre écrous de roue derrière un capuchon central en forme de X avec le nouveau logo de l'entreprise. La couleur utilisée pour inscrire le 208 est également nouvelle (Basalt Grey) tandis que le "E" pour le modèle purement électrique se décline désormais en bleu et en blanc.

Quant à l'habitacle, il a été largement reconduit, ce qui n'est pas un mal puisque la 208 possédait déjà l'un des intérieurs les plus modernes de son segment grâce au i-Cockpit. À l'avenir, tous les niveaux de finition vont recevoir un écran tactile de 10 pouces en tant qu’équipement standard tandis que le groupe d'instruments numériques de la même taille a un nouveau design, avec un effet 3D en plus sur le modèle GT.

D'autres changements incluent un nouvel éclairage ambiant pour la 208 GT tandis que les versions équipées d'une transmission manuelle à six vitesses reçoivent un pommeau de levier révisé. Rien ne change pour les modèles automatiques.

Le volant a dû être revu pour inclure le nouveau logo et l’intérieur en Alcantara noir avec des surpiqûres de Adamite Green est désormais disponible en option sur la GT, qui reçoit également des accents d’Adamite Green sur les accoudoirs et le tableau de bord.

Une 208 mieux équipée

Pour compléter les changements à l'intérieur, on trouve des ports USB supplémentaires. Les 208 Allure et GT disposent de trois prises USB-C en standard (deux à l'avant, une à l'arrière), plus un port USB-A à l'arrière. En parlant de recharger vos appareils, le lifting s'accompagne également d'un chargeur sans fil plus costaud (de 5W à 15W), qui est de série sur le modèle GT et en option sur l'Allure. Des caméras haute définition devraient faciliter le stationnement.

En ce qui concerne les moteurs, la version la moins chère reçoit un trois cylindres de 1,2 litre envoyant 75 ch aux roues avant via une transmission manuelle à cinq vitesses. La variante plus puissante de 100 chevaux est liée à une boîte manuelle à six vitesses. Vous obtiendrez une boîte automatique à double embrayage à six rapports en commandant la 208 avec un moteur hybride léger développant 100 ou 136 ch.

La E-208 est animée par un moteur électrique de 156 ch qui tire son jus d'une batterie de 51 kWh avec suffisamment d'énergie pour 400 kilomètres d’autonomie. La charge à 100 kW est prise en compte, auquel cas il faudra moins de 25 minutes pour passer de 20 à 80 %. A 7,4 kW, il faudra attendre 4 heures et 40 minutes alors qu'à 3,2 kW, on passe à 11 heures et 10 minutes.

Peugeot commercialisera la 208 restylée en novembre. Depuis le lancement de cette génération fin 2019, près d'un million d'unités ont été vendues.