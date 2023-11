Vous êtes un grand fan de Formule 1 et il vous reste encore un peu de place dans votre salon ? Nous avons une petite idée déco pour vous, plus spécialement si vous êtes un supporter de Max Verstappen.

En effet, Catawiki va clore aujourd'hui sa vente spéciale en collaboration avec AlphaTauri, l'occasion de remporter des lots variés provenant de la petite Scuderia. Parmi les nombreux lots mis aux enchères, on note la présence de combinaisons de pilotes comme celles de Liam Lawson ou Carlos Sainz, des parties de monoplaces (Toro Rosso ou AlphaTauri) et enfin le lot le plus important ; une monoplace de démonstration aux couleurs de la STR11 de Max Verstappen.

Étant une "showcar", cette monoplace n'a pas de moteur, d'électronique, de volant, de pédales ou de baquet. Il est donc exclu de la voir rouler un jour sur un circuit. Toutefois, à l'exception de la monocoque, le reste des pièces présentes sur cette F1 ont été utilisées en course lors de la saison 2016 de Formule 1.

À quelques heures de la fin de la vente aux enchères, cette F1 semble prendre la route de la maison d'un fan néerlandais de Max Verstappen, ce ou cette dernière ayant placé une offre de 161 000 €. Catawiki estime la valeur de cette monoplace entre 250 000 € et 350 000 €. Celui ou celle qui remportera l'enchère sera donc l'heureux propriétaire de cette monoplace, vendue avec un certificat d'authenticité signée de la main de Franz Tost, directeur de l'écurie italienne qui prendra sa retraite en fin de saison.

Cependant, vu la taille de ce lot pas comme les autres, la personne qui aura remporté l'enchère sera obligée d'aller chercher elle-même sa STR11, directement dans l'usine de Faenza. Il est toutefois indiqué qu'une visite de l'usine d'AlphaTauri sera organisée pour le nouveau propriétaire de cette F1 de démonstration floquée du désormais célèbre numéro 33.

Achetez une partie de l'histoire en F1 de l'écurie de Faenza

La STR11 a été engagée en F1 en 2016 par l'écurie Toro Rosso. Trois pilotes ont piloté cette monoplace au cours de la saison, Max Verstappen, Carlos Sainz et Daniil Kvyat. En effet, le pilote batave n'a couru qu'à quatre reprises avec l'écurie italienne en 2016, puisqu'il a été promu chez Red Bull à l'occasion du Grand Prix d'Espagne (Grand Prix de sa première victoire en F1).

Si cette Formule 1 vous semble trop grande pour votre salon, d'autres lots bien plus petits sont également proposés à la vente. Vous trouverez donc une casquette dédicacée par Yuki Tsunoda, un aileron avant de Pierre Gasly, ou une combinaison de course ayant appartenu à Carlos Sainz.