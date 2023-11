La troisième génération de l'Audi Q3 est sur le point de voir le jour. Pour preuve, les nombreuses photos espion qui ont montré des prototypes du SUV allemand à l'œuvre autour d'Ingolstadt, le siège d'Audi.

Son lancement est prévu pour 2024 et pour tromper l'attente, nous avons réalisé un rendu exclusif qui tente d'étoffer le nouveau Q3. Voici donc ce à quoi nous nous attendons.

Il devrait ressembler à ça

Sur la base des photos espion, nous avons pu recréer à l'avance le look du SUV allemand. Les principales modifications esthétiques du Q3 concernent l'avant et l'arrière. À l'avant, la nouvelle calandre Singleframe se distingue, avec le logo Audi au centre et les phares disposés sur deux niveaux pour donner une allure encore plus sportive.

Audi Q3 (2024), le rendu de Motor1.com

La ceinture de caisse semble plus haute et plus robuste. À l'arrière des prototypes, une barre LED a été aperçue sur toute la largeur du hayon, rappelant en partie le design du Q4 e-tron.

Bien que l'intérieur ne soit pas visible sur les photos espion actuelles, il est probable que le nouveau Q3 présentera une évolution de la technologie embarquée et de nouveaux revêtements, peut-être même issus de matériaux durables, pour les sièges et le tableau de bord.

Plateforme MQB Evo et nouveaux moteurs

Il semble que l'Audi sera développé sur la plateforme MQB Evo, la même que celle adoptée par le futur Volkswagen Tiguan et le nouveau Cupra Terramar. À cet égard, il est possible qu'il y ait un lien étroit avec le SUV espagnol, étant donné que les deux modèles seront construits dans la même usine à Gyor, en Hongrie.

Photo espion de l'Audi Q3

L'Audi et le Cupra devraient tous deux mesurer près de 4,5 mètres de long et partager plusieurs groupes motopropulseurs, y compris des moteurs hybrides rechargeables.

Le Q3 a déjà été aperçu dans une version hybride qui devrait offrir une autonomie d'environ 100 km en mode tout électrique, avec des puissances qui pourraient dépasser 250 ch. La gamme Q3 devrait comprendre des variantes mild hybrid essence et diesel, ainsi que la sportive RS Q3, bien que les détails sur le groupe motopropulseur de cette dernière fassent actuellement défaut. Nous ne savons donc pas si le moteur cinq cylindres 2,5 litres de 400 ch sera confirmé ou si Audi a d'autres projets (électrifiés) en réserve.