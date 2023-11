Un moteur à combustion interne est une machine étonnante lorsqu'on pense à la complexité mécanique nécessaire pour faire avancer un véhicule sur l'autoroute à une vitesse de 130 km/h. Cependant, lorsque quelque chose ne va pas avec toutes ces pièces mobiles, les conséquences peuvent être catastrophiques. Prenons l'exemple de ce moteur Ford EcoBoost V6 turbocompressé de 3,5 litres dont le piston a explosé.

Ce moteur provient d'un Ford F-150 2012 avec plus de 317 000 km au compteur. Le propriétaire a acheté le véhicule aux enchères et a remarqué par la suite un bruit de tic-tac provenant du moteur. Il a essayé de le réparer, mais la réparation n'a apparemment pas fonctionné, car le piston a explosé.

Les dégâts sont évidents, car le bloc moteur présente de gros trous. L'ouverture sur l'un des côtés est assez grande pour y passer la main. Pour ce moteur, les choses ne commencent pas bien. En retirant les bougies, on constate que l'électrode de l'une d'entre elles a disparu.

En retirant le couvercle d'admission, on constate que les dégâts sont encore plus importants. Le guide de la soupape de l'un des cylindres est exposé, ce qui n'est clairement pas normal. De plus, un morceau de piston se trouve au fond du moteur lorsque le couvercle de distribution est retiré. Le retrait du carter d'huile offre une vue spectaculaire du carnage. On y trouve des morceaux de piston et de bielle de la taille d'une paume de main, ainsi que de nombreux morceaux de métal plus fins.

Une veritable salade de bielle !

On apprend finalement qu'en plus de la défaillance catastrophique du piston, la bielle s'est également détachée du vilebrequin. La jupe latérale d'un autre piston a été endommagée par les différents morceaux qui ont volé autour du moteur. Compte tenu du carnage, il n'est pas surprenant que de nombreuses soupapes soient gravement déformées.

Quelle est la cause de cette panne de moteur épique ? Eric, de la chaîne YouTube I Do Cars, n'en est pas certain. Il ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de manque d'huile.

