Le temps passe vite quand on sait que près d'un an s'est écoulé depuis que Ford a présenté la version ultime de sa supercar à moteur central. Début décembre 2022, la firme de Detroit nous a tous surpris en dévoilant la GT Mk IV développée exclusivement pour la piste. La bête à moteur V6 EcoBoost a finalement fait ses grands débuts lors de l'événement Velocity Invitational au Sonoma Raceway en Californie, où les participants ont eu le plaisir de voir la GT en action.

Il s'agit d'une évolution de la Mk II lancée à la mi-2019 pour 1,2 million de dollars, mais celle-ci est encore plus chère puisqu'elle affiche un prix de vente alléchant de 1,7 million de dollars (environ 1,6 million d'euros). Malgré son prix astronomique, Ford a reçu plus de commandes que les 67 unités initialement prévues.

Ford GT Mk IV (2023)

Alors que sa devancière affichait une puissance de 730 chevaux, la dernière GT en développe 800. Toutefois, elle n'a pas utilisé toute sa puissance lors de sa première sortie publique, puisque Scott Maxwell, pilote de développement de Multimatic, a commencé le tour de piste en mode moteur 1 avec 500 chevaux, avant de passer en mode 2 avec 700 chevaux.

Il explique qu'en raison de la configuration sinueuse du circuit et de ses virages étroits, ce n'était pas le bon endroit pour utiliser le mode 3 qui aurait permis de débloquer la totalité des 800 ch. Scott Maxwell a fait visiter au YouTubeur Shmee la GT Mk IV avec son habitacle dépouillé, son arceau de sécurité et ses sièges baquets. Assemblée à la main au Canada par Multimatic, la supercar réservée à la piste est dotée d'une carrosserie en fibre de carbone à empattement allongé, en hommage à la légende originale de 1967 qui a remporté les 24 heures du Mans.

Une nouvelle bête de course

Alors que la Mk II susmentionnée était équipée d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports adaptée de la voiture de route, la Mk IV utilise une boîte de vitesses de course Xtrac à six rapports conçue sur mesure pour des changements de vitesse encore plus rapides. Pour une voiture dont le moteur porte les lettres "eco", l'EcoBoost biturbo a une sonorité impressionnante. Il convient de noter que la Mk IV est équipée d'amortisseurs Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), de pneus de course Michelin et qu'elle génère une force d'appui de 1 088 kilogrammes à 241 km/h.

Elle génère une telle force d'appui qu'elle "semble collée au sol en ligne droite", selon Scott Maxwell. Il ajoute que "cela tue presque la sensation de vitesse" lorsque l'on approche les 300 km/h, car la voiture semble stable et "clouée au sol". Shmee a eu l'occasion de prendre place à bord de la GT lors de son baptême du feu, et la voiture semble être une véritable bête de piste.