Longueur : 4 540 mm

Largeur : 1 840 mm

Hauteur : 1 670 mm

Empattement : 2 680 mm

Compartiment à bagages : min. 652 l/max. n.d.

Le Volkswagen Tiguan représente le cœur de la gamme des SUV de Wolfsburg, et avec une nouvelle génération commercialisée à partir du printemps 2024, il en est à sa troisième itération. Des différences avec le modèle actuel sont à noter car si la plateforme est toujours la même, à savoir la polyvalente MQB, il s'agit de la version évoluée, baptisée Evo.

Cependant, les dimensions changent relativement peu, avec quelques centimètres supplémentaires qui, comme nous le verrons, apportent également une légère amélioration de la capacité de charge, du moins d'après les premiers chiffres. Le lancement aura lieu l'année prochaine et nous disposerons alors des informations définitives.

Volkswagen Tiguan 2024, les dimensions

La longueur du Volkswagen Tiguan 2024 atteint 4,54 mètres (4 540 mm) avec la troisième génération – soit seulement 3,1 cm de plus que le modèle précédent –, avec le même empattement – c'est-à-dire la distance entre les essieux des roues avant et arrière – de 2 680 mm. La largeur et la hauteur restent également sensiblement inchangées, à 1 840 et 1 670 mm respectivement.

Volkswagen Tiguan 2024

Volkswagen Tiguan 2024, habitabilité et coffre

La plus grande longueur profite à la capacité de chargement, qui est de 652 litres, soit près de quarante litres de plus que le modèle précédent. Ni le volume total, avec la banquette repliée, ni la longueur du plancher de chargement dans les deux configurations n'ont été communiqués.

On ne sait pas encore si le volume intérieur du Volkswagen Tiguan a également été amélioré car, logiquement, avec des mensurations quasiment inchangées et un coffre plus grand, l'espace dans l'habitacle pourrait ne pas avoir changé non plus.

Volkswagen Tiguan 2024, les sièges arrière Volkswagen Tiguan 2024, le coffre Volkswagen Tiguan 2024, le coffre

En ce qui concerne la motorisation, le Volkswagen Tiguan annonce des moteurs essence et turbodiesel conventionnels, ainsi que des moteurs essence électrifiés avec des solutions mild-hybrid 48V ou hybrides rechargeables. L'ensemble de la gamme sera associé à des boîtes de vitesses à double embrayage DSG à six ou sept rapports et, comme d'habitude, la transmission intégrale AWD sera proposée sur les unités les plus puissantes.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission 1.5 eTSI DCT 130 ch Essence Avant, boîte automatique 1.5 eTSI DCT 150 ch Essence Avant, boîte automatique 2.0 TSI DCT 204 ch Essence Avant, boîte automatique 2.0 TSI DCT AWD 265 ch Essence Intégrale, boîte automatique 1.5 e-Hybrid PHEV 204 ch Essence/électrique Avant, boîte automatique 1.5 e-Hybrid PHEV 272 ch Essence/électrique Avant, boîte automatique 2.0 TDI DCT 150 ch Diesel Avant, boîte automatique 2.0 TDI DCT AWD 193 ch Diesel Intégrale, boîte automatique

Volkswagen Tiguan, des concurrents de taille similaire

Le segment des SUV compacts est très encombré, en particulier autour de la taille de référence de 4,5 mètres.

Alfa Romeo Tonale : 4,53 mètres

: 4,53 mètres Audi Q3 : 4,48 mètres

: 4,48 mètres BMW X1 : 4,46 mètres

: 4,46 mètres Citroen C5 Aircross : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Cupra Formentor : 4,45 mètres

: 4,45 mètres Ford Kuga : 4,63 mètres

: 4,63 mètres Honda CR-V : 4,60 mètres

: 4,60 mètres Hyundai Tucson : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Kia Sportage : 4,51 mètres

: 4,51 mètres Lexus UX : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Lynk&Co 01 : 4,54 mètres

: 4,54 mètres Mazda CX-5 : 4,55 mètres

: 4,55 mètres MG HS : 4,57 mètres

: 4,57 mètres Opel Grandland X : 4,48 mètres

: 4,48 mètres Peugeot 3008 : 4,45 mètres

: 4,45 mètres Toyota RAV4 : 4,60 mètres