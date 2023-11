Valentino Rossi reviendra courir les 12h du Golfe, qui seront cette année la dernière épreuve de la saison 2023 de l'Intercontinental GT Challenge. Le "Docteur" n'avait plus participé à l'épreuve de Yas Marina depuis l'édition 2021, où il devait être au départ avant de tomber malade à cause du Coronavirus et donc de déclarer forfait.

À Abu Dhabi, BMW M Motorsport jouera le titre et a choisi pour l'occasion de scinder les équipages alignés sur les deux M4 GT3 préparées par le Team WRT, afin d'avoir plus de chance de se démarquer avec ses pilotes officiels.

Philipp Eng et Sheldon Van der Linde courront dans la #32 soutenue par Charles Weerts, tandis que Rossi sera aux côtés de Dries Vanthoor, qui jouera ses chances aux côtés de Nick Yelloly. BMW mène le classement des Constructeurs avec 133 points grâce à ses victoires à Kyalami, Spa-Francorchamps et Indianapolis, neuf point devant Mercedes, tandis qu'Eng est à -8 points du leader du classement des Pilotes, Jules Gounon, avec Van der Linde et Vanthoor derrière l'Autrichien et à -16 points de la tête.

"Je suis très heureux d'être de retour sur le circuit de Yas Marina. J'ai participé à cette course dans le passé avec Ferrari et j'ai été très satisfait de ma troisième place au classement général. Je me suis beaucoup amusé, la piste est fantastique", a commenté Valentino. "Cette année, le niveau sera beaucoup plus élevé, avec de nombreuses voitures rapides et des pilotes professionnels sur la grille. Nous verrons comment nous nous comporterons et j'ai hâte de piloter la BMW sur ce circuit. Ce sera très amusant."

BMW aura de la concurrence sur la piste de Yas Marina

Eng a ajouté : "Je suis très excité à l'idée de me lancer dans la lutte pour le titre à Abu Dhabi. Le circuit est très amusant, il a un peu changé depuis la dernière fois que j'y suis allé en 2013, mais je pense qu'il devrait jouer en faveur de notre M4. J'ai des coéquipiers formidables et une équipe fantastique. Bien sûr, la concurrence est forte, mais nos chances sont bonnes."

Andreas Roos, responsable de BMW M Motorsport, ajoute : "C'est fantastique de se battre pour des titres à la fin d'une saison aussi longue et riche en événements. L'Intercontinental GT Challenge 2023 a été un incroyable périple à travers les cinq continents, avec des victoires significatives à Kyalami, Indianapolis et surtout le point culminant de la saison à Spa-Francorchamps."

"Nous pouvons déjà dire que notre engagement dans cette série a été plus que rentable. Nous tenons à remercier nos équipes WRT et Rowe Racing pour leurs efforts, nos pilotes pour leurs excellentes performances et tous nos collègues de BMW M Motorsport. Nous voulons maintenant terminer l'année en beauté à Abu Dhabi en remportant les titres Constructeurs et Pilotes !"