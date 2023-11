BMW travaille actuellement sur la mise à jour de la série 1, puisque la génération actuelle avec la nouvelle plateforme de traction avant a déjà été lancée en 2019. De nouvelles photos montrent maintenant la variante M135i lors d'essais. Avec étonnamment peu de camouflage.

La M135i xDrive (c'est son nom complet, puisqu'il s'agit toujours d'un modèle à transmission intégrale) est équipée depuis quatre ans d'un moteur quatre cylindres suralimenté de 2,0 litres. Il fournit 306 ch et un couple de 450 Nm. À présent, certains sous-entendus murmurent que la puissance de la voiture pourrait passer à 320 ch.

17 Photos

La Série 1 plus sportive, que BMW pourrait alors rebaptiser M140i, dispose d'une grande prise d'air trapézoïdale dans le pare-chocs avant, sous la calandre. La voiture a installé ses phares de série, mais à l'arrière, les détails étaient plus difficiles à voir. Les feux arrière restent cachés et dissimulent probablement un design retravaillé. Cependant, BMW n'a pas pu cacher les quatre sorties d'échappement qui dépassent à l'arrière.

Des photos antérieures ont donné un bref aperçu de l'intérieur de la voiture, mais on ne pouvait pas y voir grand-chose. BMW avait recouvert le tableau de bord, le volant, les panneaux de porte côté conducteur, la console centrale et une partie des sièges de tissu noir, de sorte à ce que les nouveaux détails ne peuvent pas être visibles. Les images ont toutefois révélé que la voiture comporterait un petit levier pour le levier de vitesse et deux prises de recharge près du porte-gobelet.

Les images indiquent également que BMW va redessiner le tableau de bord. Le cadre de l'écran central semblait être plus haut que l'écran du modèle actuel, avec un pli sur le côté qui rappelle la configuration à double écran du constructeur. Les écrans sont probablement situés au-dessus des bouches d'aération.

Nous ne savons toujours pas quand BMW dévoilera le restylage de la série 1. Cela pourrait se faire avant la fin de l'année, mais le 31 décembre approche à grands pas et il ne reste que quelques semaines avant 2024. Nous ne serions donc pas surpris que la révélation ait lieu au début de l'année prochaine.