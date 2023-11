La première tentative de BMW d'établir un nouveau record à Pikes Peak ne s'est pas déroulée comme prévu. Le SUV hybride s'est en effet crashé pendant la course en juin. Le constructeur automobile a effectué une deuxième tentative le 21 septembre dernier, qui s'est avérée beaucoup plus fructueuse. Le XM détient désormais le record du SUV hybride de série le plus rapide à parcourir le tracé.

Le pilote de course professionnel Matt Mullins a piloté la BMW XM Label Red en 10 minutes et 48,60 secondes. Bien que ce temps soit impressionnant, le XM n'est pas plus rapide que le Lamborghini Urus Performante sans groupe motopropulseur hybride qui a réalisé le parcours l'année dernière en 10 minutes et 32,06 secondes. Elle détient toujours le record absolu parmi les SUV de série.

L'accident de juin a épargné Mullins, mais la BMW a été gravement endommagée. La roue avant du passager du SUV a été arrachée et le pare-brise a été fissuré. L'accident a renversé un arbre, mais la cage de sécurité du véhicule est restée intacte, évitant à Mullins de subir de graves blessures.

La course de côte de Pikes Peak, dans le Colorado, est une épreuve difficile qui commence à 2 860 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus de 150 virages séparent le départ de la ligne d'arrivée au sommet de 4 300 mètres. Les concurrents et les amateurs de courses se ruent vers le sommet de la montagne depuis 1916.

Le BMW XM Label Red produit 738 ch grâce à son moteur V8 hybride de 4,4 litres, ce qui fait de ce SUV le véhicule de production le plus puissant du constructeur à ce jour. Le moteur électrique produit 194 ch. BMW affirme que le SUV peut effectuer le 0-100 km/h en 3,7 secondes, et que la bête peut atteindre une vitesse maximale de 280 km/h lorsqu'elle est équipée du groupe M Driver's Package.

Mullins a participé à six séries de courses au cours de ses deux décennies de carrière. Il est l'instructeur de conduite en chef de BMW au centre de performance de l'entreprise en Caroline du Sud, où est construit le SUV XM. En 2018, Mullins a aidé BMW à obtenir deux records Guinness en réalisant le plusn long drift du monde et le plus long twin drift.