BMW a lancé la XM, deuxième modèle de l'histoire à être entièrement développée par la division M. Il s'agit d'un grand, lourd et très puissant SUV et nous savons, d'après les vidéos précédentes, qu'il est très rapide sur les portions droites de l'autoroute. Mais est-il bon dans les virages ?

Une nouvelle chance pour la BMW XM

Après l'accident survenu à Pikes Peak en tentant de battre le record du Lamborghini Urus, nous étions tentés de dire que la XM n'avait pas été conçue pour les virages. Mais donnons lui une nouvelle chance. Nous savons que le SUV a été testé sur le Nürburgring au cours de son développement et grâce à une nouvelle vidéo de km77.com, nous pouvons voir comment le SUV s'en sort dans le test d'évitement d'obstacle. Nos collègues espagnols ont mis la BMW à l'épreuve pour découvrir qu'elle n'est pas si lente que ça. Cependant, elle n'est pas très rapide non plus.

Galerie: 2023 BMW XM : premier essai routier

35 Photos

La vitesse maximale atteinte sans heurter de cônes pendant le test est de 74 km/h, ce qui n'est pas mal pour un véhicule aussi grand et lourd. Cependant, toutes les tentatives pour atteindre des vitesses plus élevées se sont révélées inefficaces, la machine survirant ou sous-virant dans différentes sections du site d'essai et finissant par heurter un cône.

Il est toutefois important de noter que la XM présente un roulis minimal, des mouvements nets et relativement rapides autour des cônes, et qu'elle reste généralement très sûre dans toutes les situations. Les énormes jantes 275/35 R21 à l'avant et 315/30 R23 équipées de pneus Pirelli P Zero jouent également un rôle important dans la maîtrise de ce SUV géant. Pour résumer ce que nous voyons dans la vidéo, bien qu'elle ne soit pas aussi rapide que nous l'espérions, la XM semble être raisonnablement maniable malgré sa taille et son poids.

Gros et lourd mais rapide

Pour rappel, la XM est propulsée par un V8 biturbo de 4,4 litres soutenu par un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses automatique à huit rapports. La puissance combinée du système est de 644 chevaux et 800 Nm de couple. Selon les spécifications, le poids à vide du véhicule est d'environ 2 721 kg, ce qui n'empêche pas le SUV d'atteindre les 100 km/h en seulement 4,1 secondes.