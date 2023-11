Entre 2010 et 2016, la Z4 était la concurrente mondiale de BMW en GT3, qui a remporté plusieurs courses importantes, y compris un triomphe aux 24 heures de Spa en 2015. Cette voiture était équipée d'un moteur V8 de 515 chevaux provenant de la M3, ce qui en faisait une machine très performante. De nombreux passionnés de BMW se demandent encore pourquoi il n'y a pas eu de version homologuée pour la route de la voiture et il pourrait y avoir plusieurs réponses valables ici. Plus important encore, il existe enfin une Z4 GT3 qui peut être conduite sur les routes publiques et il n'y a aucune trace du V8 sous le capot.

En fait, il n'y a pas de capot, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de cette page. Le Z4 filmé ici a été exposé lors du salon SEMA de cette année. Il s'agit d'une version fortement modifiée du roadster qui a été construite à partir de zéro. La carrosserie donneuse provenait de Lituanie et tous les panneaux de carrosserie ont été réparés et remontés en raison de dommages excessifs. Mais ce n'est pas la partie la plus intrigante.

Le V8 de 4,0 litres a fait place à un moteur V12 Mercedes-Benz, qui a été équipé d'un compresseur. "J'ai essayé d'énerver les gars de Mercedes, j'ai essayé d'énerver les gars de BMW. Faire quelque chose de fou", a admis le créateur du projet dans la vidéo.

Étonnamment, l'installation de l'énorme moteur V12 n'a pas nécessité de modifications du châssis et seuls quelques tubes dans le compartiment moteur ont dû être déplacés. En revanche, les brillants collecteurs d'échappement ont nécessité de nombreuses heures de travail.

Lorsque vous voyez le chef-d'œuvre à 12 cylindres qui trône au-dessus de l'essieu avant, vous vous demandez peut-être si cette voiture fonctionne. Le moteur démarre et tourne, mais la voiture n'a pas encore été testée en situation réelle.

Et l'intérieur ? Il s'agit de l'habitacle d'une véritable voiture de course, avec un arceau de sécurité, un volant amovible et des sièges de course baquets. Le tableau de bord est entièrement rembourré, il y a un climatiseur et une direction assistée, ce qui devrait rendre les heures passées derrière le volant plus confortables.