La Mercedes-AMG GT2 Pro a été présentée aux riches amateurs de sport automobile désireux de se lancer sur la piste. Mais pas nécessairement ceux qui veulent faire de la course. Les prix commencent à l'équivalent de 509 545 dollars (479 000 euros).

La Pro utilise la Mercedes-AMG GT2 existante comme point de départ. La nouvelle variante est équipée d'un système Push2Pass qui augmente temporairement la puissance du V8 biturbo de 4,0 litres à 739 chevaux (551 kilowatts), contre 697 chevaux (520 kW) en conduite normale. La boîte de vitesses séquentielle à six rapports a été modifiée.

Galerie: Mercedes-AMG GT GT2 Pro

13 Photos

La GT2 Pro reçoit également un jeu d'amortisseurs réglables dans quatre directions, alors que la machine de piste existante utilise des amortisseurs réglables dans trois directions. Mercedes modifie l'aérodynamique du nouveau modèle en ajoutant des plaques d'extrémité plus grandes à l'aileron arrière.

Toutes les GT2 Pro sont dotées d'une carrosserie gris mat avec des bandes. Les jantes de 18 pouces sont de la même couleur. Les éléments en fibre de carbone de la carrosserie reçoivent une finition brillante. Dans l'habitacle, un vernis sur la console centrale lui donne une teinte bleutée. L'air conditionné assure le confort du pilote lors des sessions sur circuit. Pour la sécurité, la voiture est équipée d'une cellule de sécurité en carbone, d'un harnais à cinq points, de filets de sécurité, d'un extincteur et d'une trappe d'extraction sur le toit.

Les futurs acquéreurs bénéficieront également d'une série d'accessoires adaptés à la piste. Puma fournit une combinaison de course, des gants, des chaussures et même des sous-vêtements de compétition - juste au cas où. Il y a aussi un casque Bell avec un design Mercedes-AMG GT2 Pro.

Une sportive qui n'oublie pas le confort

Mercedes propose plusieurs options pour les clients qui souhaitent plus de confort. Une cellule de sécurité pour les passagers permet à un deuxième occupant de prendre place dans la voiture. Un système de refroidissement du siège et du casque ainsi qu'un système de boisson sont également disponibles. Les clients pourront même faire appel à un membre du pool de pilotes Mercedes-AMG pour recevoir des conseils. Bien que la GT2 Pro ne soit pas homologuée pour la course, les acheteurs peuvent la déclasser pour qu'elle soit homologuée pour la compétition. Les clients bénéficient même d'un accès prioritaire aux épreuves de l'AMG Racing Series.

Les AMG GT2 et Pro ne sont pas les seules variantes de ce coupé sportif Mercedes. En août, le constructeur a présenté la GT3 Edition 55 en édition limitée à cinq exemplaires. Le modèle n'étant pas homologué par la FIA pour la compétition, le constructeur a poussé le V8 de 6,3 litres à 650 ch, soit environ 100 ch de plus que la GT3 classique. La marque a demandé environ 620 000 dollars (625 000 euros) pour ces voitures. Il est possible que Mercedes prépare une AMG GT haute performance homologuée pour la route. Le Concept E Performance comportait un moteur électrique sur l'essieu arrière, en plus du V8 biturbo de 4,0 litres. Le constructeur a déclaré que la puissance totale du système était supérieure à 800 ch.