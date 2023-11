C'est en 2013 que Mercedes a fait son premier pas (bien que timide) vers les véhicules électriques performants en lançant la SLS AMG Electric Drive. Cependant, seules neuf voitures ont été vendues à des clients, ce qui la rend encore plus rare que l'Audi R8 E-Tron, dont moins de 100 exemplaires ont été construits. Dix ans plus tard, toujours pas de véhicule électrique AMG à part entière, car les modèles EQE 53 et EQS 53 ne sont pas considérés comme des véhicules AMG sur mesure.

Cependant, nous savons depuis un certain temps que la plate-forme AMG.EA est prévue, Mercedes ayant présenté l'architecture en avant-première l'année dernière avec un concept de véhicule à quatre portes à la silhouette élancée. En début de semaine, nos photographes ont surpris un prototype en train d'être testé pour la première fois, avant un lancement sur le marché en 2025. Si la marque à l'étoile reste discrète sur les spécifications, Autocar croit savoir que le premier véhicule électrique développé de A à Z par AMG sera doté d'une puissance impressionnante.

Mercedes-AMG GT4 EV : premières photos

19 Photos

Yasa, un fabricant britannique de moteurs électriques acquis par Mercedes en 2021, a déclaré au magazine automobile britannique qu'AMG utilisera un moteur électrique pesant seulement 25 kilos tout en produisant une puissance de 480 chevaux. Avec un moteur entraînant les roues avant et un autre à l'arrière, la berline électrique haute performance pourrait développer près de 1 000 chevaux.

Ce serait presque autant que l'Hypercar AMG One de 1 049 chevaux avec son moteur à essence V6 1,6 litre turbocompressé dérivé de la F1 et ses quatre moteurs électriques. Quant au couple, il pourrait atteindre le chiffre colossal de 1355 Nm de couple, qui serait délivré instantanément comme dans tous les autres véhicules électriques existants. Cela se traduirait par des niveaux d'accélération dignes d'une supercar dans une berline grande et lourde.

Si vous aimez les chiffres importants, nous vous rappelons que le grand rival BMW a déclaré qu'il disposait déjà de la technologie nécessaire pour produire un véhicule électrique d'une puissance de 1 341 chevaux. Toutefois, la première voiture M à part entière sans moteur à combustion ne sera probablement pas aussi puissante, car les experts affirment que l'inévitable M3 électrique prévue vers 2027 ou 2028 aura une puissance d'environ 700 chevaux.