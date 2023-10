Les constructeurs automobiles du monde entier sont en bonne voie pour électrifier l'ensemble de leurs gammes, soit en passant au BEV complet, soit en hybridant les véhicules à combustion existants. Mercedes-Benz ne fait certainement pas exception, et bien que les avantages d'une conduite en douceur et d'un rendement énergétique substantiel offerts par les moteurs électriques aillent de pair avec les ambitions luxueuses de la marque allemande, ils posent des problèmes au niveau des performances.

C'est une voie particulièrement délicate pour AMG, la division interne de Mercedes chargée en particulier des performances, connue pour fabriquer des monstres à partir d'une gamme de voitures déjà très puissante. Que fait une marque réputée pour sa force brute lorsque l'ordre du jour est "moins, c'est mieux" ? C'est la question que se pose la Mercedes AMG GLC63 S E Performance 2025, un SUV performant - bien qu'excentrique - qui fait appel à toutes les astuces d'AMG pour rester en tête du peloton sur la voie de la performance électrique totale.

Caractéristiques techniques Mercedes-AMG GLC63 S E Performance (2025) Moteur Hybride quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres Puissance 671 chevaux / 1019 Nm Batterie 6,1 kilowattheures Lithium-Ion 0-100 km/h 3,4 secondes Prix de base À déterminer Date de mise en vente Été 2024

Une vraie touche AMG

Le GLC63 le plus performant utilise le moteur M139L de la marque, le même que celui de la C63 AMG, unique en son genre puisqu'il s'agit d'un quatre cylindres de 2,0 litres doté d'un turbocompresseur à assistance électronique. À lui seul, moteur peut produire une puissance impressionnante de 469 chevaux et un couple de 545 nm. Dans ce véhicule, AMG associe ce quatre cylindres à un système hybride rechargeable composé d'un moteur sur l'essieu arrière qui peut ajouter environ 201 chevaux et 319 Nm à l'ensemble.

Selon les calculs de Car, la puissance totale des versions américaines du GLC AMG devrait s'élever à environ 671 chevaux et 1019 Nm de couple. Selon Mercedes-Benz, le GLC63 S E Performance peut atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes environ et atteindre une vitesse maximale de 290 km/h, limitée électroniquement.

Il s'agit d'une configuration qui reflète celle du C63 performance PHEV, qui porte le même nom depuis longtemps, bien que le système hybride soit exclusif à ce véhicule. La batterie 400 volts du GLC est conçue pour délivrer rapidement de l'énergie, une fonction rendue possible par le système de refroidissement innovant de la batterie. Chacune des 560 cellules est régulée individuellement en température pour maintenir une certaine homogénéité, une leçon tirée des systèmes hybrides des Formule 1 de la marque. AMG n'a pas précisé l'autonomie disponible en mode tout électrique, mais la capacité de 6,1 kilowattheures de la batterie et la prédominance du moteur à combustion indiquent que le mode électrique est à privilégier pour les courtes et lentes escapades.

Si le moteur électrique agit directement sur l'essieu arrière, la puissance est par ailleurs acheminée vers la transmission intégrale AMG par l'intermédiaire d'une boîte automatique à neuf rapports à embrayage multiple. Ce système fonctionne en tandem avec les amortisseurs actifs et la suspension dynamique, ainsi qu'avec les roues arrière directrices de 2,5 degrés, ce qui permet de raccourcir virtuellement l'empattement du GLC ou d'accroître la stabilité à vitesse élevée.

Le GLC AMG dispose de huit réglages préprogrammés qui permettent de tirer le meilleur parti de ce que le groupe motopropulseur et la suspension dynamique ont à offrir. Le mode électrique susmentionné peut être utilisé de manière conditionnelle jusqu'à 125 km/h, tandis que le mode confort répartit l'utilisation pour une efficacité optimale. Le maintien de la batterie limite l'utilisation du moteur électrique au profit de la recharge de la batterie, et trois modes de performance augmentent l'agressivité de la puissance du système, ainsi que d'autres aspects. Tous les systèmes changent la réponse de la direction, de l'amortissement, de l'accélérateur et de la boîte de vitesses en fonction de leur niveau de confort ou de sportivité, et ils peuvent être configurés individuellement pour le réglage final du GLC AMG.

Trop de technologie embarquée ?

Cette version du GLC conserve sa stature de SUV de taille moyenne, à la fois élégante et dense, même avec les touches AMG. Les éléments supplémentaires tels que la calandre, les prises d'air et le diffuseur arrière n'alourdissent pas l'allure aérodynamique du GLC. Même les éléments aérodynamiques comme le subtil aileron arrière empêchent le SUV de paraître trop farfelu, bien que ces limites puissent être repoussées avec certains packs d'équipement. À l'intérieur, les sièges sport AMG et l'option de fibre de carbone sur tous les éléments renforcent encore un peu plus le caractère AMG du GLC, tout comme le volant AMG avec sa multitude de commandes et de cadrans.

En parlant de technologie, le GLC AMG est équipé de tous les meilleurs gadgets imaginés par Mercedes-Benz. Un écran tactile central de 11,9 pouces domine le tableau de bord, tandis que le conducteur dispose d'un tableau de bord de 12,3 pouces, ainsi que d'un troisième affichage tête haute personnalisable, tous alimentés par le dernier système d'exploitation MBUX. Ce dernier offre une belle vitrine de fonctionnalités, mais il reste la norme de l'industrie en matière d'interfaces utilisateur distrayantes et surchargées. Bien que les commandes vocales soient utiles, il est impossible d'échapper à la quantité de graphiques animés destinés à mettre en valeur l'éclat du système, qui est littéralement éblouissant à voir et qui passe avant la facilité d'utilisation.

L'emplacement du commutateur de régénération des freins de ce GLC est probablement le plus grand coupable. Alors que les modèles EQ profitent de la disponibilité de palettes au volant, le GLC hybride est contraint de le dissimuler dans l'un des cadrans de réglage du conducteur montés sur le volant de l'AMG. Une simple pression sur le bouton de droite permet au conducteur de régler jusqu'à trois niveaux de force de freinage régénérative, mais bonne chance pour trouver cette fonction si vous ne savez pas qu'elle est là. Ces cadrans peuvent être personnalisés et toutes leurs fonctions sont accessibles dans des menus secondaires, mais ce système nous a échappé jusqu'à ce que nous demandions de l'aide à un ingénieur, ce qui témoigne du manque d'intuitivité de l'habitacle.

Discordance des performances

La puissance de cette version du GLC AMG est efficace, mais pas sans compromis. Lorsque l'on met le moteur en marche, les tensions commencent à se faire sentir et le son du moteur se répand dans le véhicule. Bien que Mercedes ait fait de son mieux pour manipuler les notes du moteur, elle ne peut pas masquer complètement le barattage du deux litres. En fait, dans l'habitacle, les sons traités puisent dans les mêmes ressources que les modèles EQ sans moteur, ce qui donne un mélange très étrange d'audios numériques et de sons analogiques, qui n'est pas sans rappeler la technologie industrielle.

Si nous nous attardons sur ce point, c'est parce qu'il est révélateur de la façon dont le reste du GLC AMG ressemble à un mélange artificiel de sensations. Cela fonctionne, souvent très bien, mais les éléments varient d'un système à l'autre. Prenons par exemple le cœur même de ce GLC. Le groupe motopropulseur dans son ensemble mérite d'être salué, à commencer par le moteur M139L. À lui seul, ce moteur est une merveille et l'un des plus beaux exemples de technologie dérivée du sport automobile qui trouve sa place dans des produits grand public de qualité supérieure. L'associer à un moteur électrique sur l'essieu arrière et à une batterie de 400 V, c'est le genre de génie fou qui nous enthousiasme pour la suite.

En pratique, la voiture est très réactive lorsqu'il s'agit d'offrir la puissance promise. Ce n'est pas instantané, et le conducteur peut sentir les moteurs électriques travailler pour accélérer la combustion du moteur ou rattraper un éventuel retard, mais c'est très rapide. C'est impressionnant, certes, mais ce n'est pas sans heurts. Si vous êtes conscient de ce qui se passe en coulisses, c'est moins dérangeant, mais vous avez souvent l'impression de regarder un film qui saute aléatoirement une image ou deux ; cela ne gâche pas l'expérience, mais cela vous enlève un instant de la réalité.

La boîte de vitesses automatique à embrayage multiple à neuf rapports est généralement bonne, mais elle se distingue lorsque le logiciel qui la régit prend des décisions curieuses en matière de changement de vitesse. En mode Confort ou Dynamique, la boîte de vitesses du GLC AMG attire l'attention par un ou deux bruits sourds d'enclenchement. La prise de contrôle avec les palettes de changement de vitesse permet de remédier à ce problème, mais le GLC s'impatiente de reprendre le contrôle après une période trop brève de non-changement de vitesse.

De la performance, oui mais ...

Le maillon le plus faible de la chaîne est le système de freinage du GLC AMG. Conçus pour la haute performance, les freins ont clairement les capacités de stopper ce SUV hybride rapide et lourd quand il le faut, mais l'exécution n'est pas au rendez-vous. Aussi progressifs soient-ils, les freins nécessitent un pied très profond et lourd pour s'enclencher efficacement. C'est un problème lorsqu'on essaie de passer rapidement du frein à l'accélérateur dans une série de virages, ce qui oblige le conducteur à freiner une seconde pleine avant de voir la machine décélérer.

Au final, il s'agit d'un ensemble de systèmes légèrement désynchronisés les uns des autres, à l'image d'un groupe dont chaque membre joue avec un timing différent. Individuellement, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont tout simplement pas en harmonie les uns avec les autres. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de problèmes qui semblent pouvoir être résolus par des calibrages différents des freins et des modifications du logiciel.

Cela montre également à quel point les réglages de la suspension sont lourds, au sens propre comme au sens figuré. Tout au long de la conduite, le contrôle de la suspension et les amortisseurs actifs d'AMG s'efforcent de faire du GLC AMG et de la personne au volant une star. Ajoutez à cela la stabilisation du roulis et la direction des roues arrière, et le GLC est imprégné d'un degré de performance qui en fait un concurrent digne de ses rivaux dans le segment, en particulier ceux des autres constructeurs allemands.

Une curiosité dans le catalogue de Mercedes

Le GLC63 S E Performance AMG est un mélange monstrueux de pièces de performance à faire pâlir Frankenstein. C'est une combinaison intrigante de technologies de performance qui réussit finalement sa mission, mais il y a un soupçon persistant qu'il devrait y avoir un chemin plus court pour arriver au même résultat. Nous ne sommes pas des ingénieurs spécialisés dans les sportives, alors prenez cette observation avec des pincettes, mais nous avons l'impression qu'il s'agit d'un exercice qui vise à déterminer ce qui pourrait être fait plutôt que ce qui devrait être fait.

Le groupe motopropulseur mis à part, le GLC reste un SUV élégant et robuste, et la touche AMG est suffisante pour ajouter un soupçon de violence sans pour autant briser le charme de l'ensemble. Le GLC conserve cette caractéristique pour l'intérieur, avec des sièges sport aux lignes effrontées, mais rembourrés. Les freins spongieux n'inspirent pas la confiance nécessaire pour profiter pleinement de la puissance et de la maniabilité du GLC. Il s'agit d'un curieux élément de la famille AMG, et bien que la puissance accrue et les avantages d'un système électrifié soient convaincants, il est difficile de déterminer quels clients attendent avec impatience de sauter dans cette version AMG du GLC.