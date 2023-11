Voici votre rappel quotidien que, dans le monde automobile, gros et lourd ne veut pas forcément dire lent. Bien sûr, un petit biplace doté d'un châssis poids plume peut passer d'un virage à l'autre avec beaucoup d’habileté, mais que diriez-vous de sprinter d'un arrêt à près de 300 km/h en 30 secondes ? Et ceci, dans une voiture capable de transporter, confortablement, cinq personnes.

Galerie: Mercedes-AMG S63 E Performance 2024

38 Photos

Voilà en résumé la Mercedes-AMG S63 E Performance. Une nouvelle vidéo d'AutoTopNL montre la grande berline de luxe dans son environnement naturel, soit sur les sections délimitées de l'autoroute allemande à des vitesses bien supérieures à 160 km/h La vidéo va droit au but ; elle s'ouvre sur une course à fond, depuis l’arrêt, jusqu’à 295 km/h en à peine 31,16 secondes. Ce n’est pas mal étant donné que cette berline de grande taille pèse plus de 2,5 tonnes.

Une berline surpuissante

Bien sûr, avoir beaucoup de puissance aide certainement. Pour vous rafraîchir la mémoire, la nouvelle AMG S63 E Performance associe un V8 bi-turbo de 4,0 litres à un seul moteur électrique. Le résultat est une puissance combinée de 791 chevaux et 1430 Nm de couple. Pour vous donner une idée, un Ram 2500 équipé d'un moteur diesel Cummins a 1457 Nm de couple et il est conçu pour remorquer ni plus ni mois un porte-avions. De l’autre côté du monde des performances, la S63 peut utiliser sa modeste puissance électrique pour parcourir plus de 30 kilomètres sans utiliser la partie thermique.

Cependant, vous ne trouverez pas un trajet aussi lent et économique dans cette vidéo. En fait, après le premier démarrage à plein régime, un nouvel essai envoie le compteur de vitesse à 299 km/h, soit une vitesse maximale légèrement supérieur à ce que déclare Mercedes-Benz.

Une telle puissance, de telles performances et un tel luxe ont un prix : comptez minimum 208 392 € pour vous offrir une S63 AMG de ce type…