Cette Dodge Challenger de 1971 est restée dans un garage pendant une quarantaine d'années et n'a pas été lavée depuis. La voiture n'a que 30577 km au compteur mais toutes ces années enfermée n'ont pas arrangé son état. La vidéo commence avec les membres de la chaîne YouTube WD Detailing qui récupère le bolide et se dirigent ensuite vers leur atelier pour procéder au grand nettoyage.

L'extérieur, l'arbre qui cache la fôret

À l'extérieur, cette Challenger a l'air en bon état. Le pare-chocs arrière est manquant, mais la carrosserie ne semble pas avoir subi de dommages importants. Le toit en vinyle s'écaille et semble prêt à se détacher. De leur côté, les pneus sont complètements crevés.

Cette Challenger est équipée d'un V8 de 5,2 litres sous le capot. Bien que ce moteur soit imposant par rapport aux normes modernes, il s'agissait en fait du plus petit moteur à huit cylindres disponible sur ce modèle. Les acheteurs avaient également le choix entre les moteurs V8 Hemi 383, 440 et 426.

Dans l'atelier, les membres de WD Detailing doivent mettre la Dodge sur des chandelles car les pneus ne peuvent plus supporter la voiture. Le lavage sous pression de la carrosserie fait ressortir la peinture ocre qui attire l'attention. Cependant, les poignées de porte manquent à l'appel.

Un intérieur complètement saccagé

La situation est bien pire à l'intérieur. Le coffre est plein de pièces détachées et de ferraille. Quant aux sièges, ils sont reliés d'une manière ou d'une autre à la moquette. En sortant le siège du conducteur, on découvre un gros problème. Le plancher de ce côté a pratiquement disparu. L'équipe de WD Detailing a même dû en découper une partie et utiliser des tabourets pour soutenir le siège.

L'équipe nettoie sous le capot, mais ne fait aucun effort pour faire tourner le moteur. On ne sait pas si le moulin ne tourne plus ou s'il a besoin d'un autre entretien.

WD Detailing fait de son mieux avec ce qui reste de cette Challenger. L'extérieur est toujours aussi beau, mais il ne reste pas grand-chose d'autre. Peut-être que le groupe motopropulseur fonctionne encore, mais on ne peut pas le voir dans cette vidéo.

Les panneaux de carrosserie, les sièges et les panneaux de porte sont encore en bon état. Cependant, une restauration semble être prohibitive compte tenu de ce qu'il y a ici.