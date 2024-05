La Lucid Air Sapphire poursuit sa série de courses de dragster. Au cours des dernières semaines, nous avons vu la berline électrique de 1 234 chevaux réaliser un sprint en 1,77 seconde pour passer de zéro à 100 km/h, tout en réalisant un temps de 8,9 secondes sur le quart de mille. Il s'agissait d'un passage en solo, et elle a confirmé cette performance en battant facilement sa concurrente directe sur le marché, la Tesla Model S Plaid.

La Dodge Challenger Demon 170 n'est pas une rivale de la Lucid Air. On pourrait facilement dire que ces véhicules sont diamétralement opposés, mais ils ont un point commun. Ils sont tous deux capables de passer sous la barre des 9 secondes sur la piste de dragster. Aujourd'hui, nous les voyons côte à côte dans la dernière vidéo de DragTimes. Sur le papier, la course devrait être très serrée. Mais la réalité est un peu différente.

Avant d'en arriver là, voici un rapide tour d'horizon des protagonistes. La Demon 170 est littéralement conçue pour courir le quart de mille. Son V8 suralimenté développe 1 025 chevaux, et oui, il est alimenté en E85 pour que l'ordinateur du moteur puisse disposer de toute la puissance nécessaire pour les courses. De gros pneus de dragster sont montés à l'arrière, et à l'intérieur, il n'y a qu'un seul siège pour le conducteur. La Demon est entièrement livrée d'usine, jusqu'à sa suspension réglée pour le circuit de dragster, qui lui permet d'effectuer des wheelings au départ.

Mais la Lucid Air Sapphire est également d'origine. Elle développe 1 234 ch grâce à un groupe motopropulseur à trois moteurs, mais vous ne trouverez pas de pneus slicks sur cette grande berline à quatre portes. Elle roule avec des pneus Michelin Pilot Sport et l'intérieur est équipé de sièges pour les personnes assises à l'avant et à l'arrière. Elle n'est pas conçue pour les courses de dragsters, mais cela ne l'empêche pas de battre tout ce qui se présente sur le circuit.

La Demon ne fait pas le poids face à la Lucid Air Sapphire

Et sans aucun suspense, la Demon 170 n'échappe pas à la règle. Bien qu'elle ait été conçue spécifiquement pour les pistes de dragster d'un quart de mille, la Challenger perd cette course à chaque passage. La meilleure performance de la Demon sur trois est le premier passage, avec un temps de 9,49 à 233 km/h. Mais le Sapphire effectue le run en 9,01 secondes à 246 km/h, et s'élance même plus fort malgré l'absence de pneus de course. La transmission intégrale de la Air Sapphire permet d'atteindre un temps de 1,44 seconde aux 18 mètres, ce qui indique qu'elle démarre très fort. La Demon s'élance également à fond, mais avec un temps de 1,48 seconde, elle ne rivalise pas avec sa voisine.

Quelle est la prochaine étape pour la Lucid Air Sapphire ? Nous continuons à espérer une confrontation avec le Rimac Nevara. En attendant, Lucid pourrait bien détenir le titre de la voiture de série la plus rapide au quart de mille.