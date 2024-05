Tout le monde sait que la Lucid Air Sapphire de 1 234 chevaux est extrêmement rapide. Et pourtant, la regarder en action ne laisse jamais indifférent. Une récente vidéo de DragTimes nous emmène au Bradenton Motorsports Park en Floride pour quelques passages sur la piste de dragster qui, franchement, ont l'air un peu ennuyeux. Mais les chiffres impressionnent.

Examinons ces chiffres : 1,39, 1,77, 5,77, 8,94 et 154,8. Dans l'ordre, ces chiffres représentent (en secondes) le temps sur 18 mètres, le temps pour le 0-100 km/h, le temps sur 8 miles, le temps sur le 400 mètres et la vitesse de la voiture sur le 1/4 de mile. Les habitués des courses de dragsters savent déjà à quel point ces chiffres sont insensés pour une berline homologuée, chaussée de pneus homologués. Pour les autres, voici une mise en perspective.

Le temps de 18 mères représente les 18 premiers mètres parcourus par la voiture depuis la ligne de départ. C'est un indicateur non seulement de la puissance, mais aussi de la traction. Dodge affirme que sa Challenger Demon 170 , axée sur les courses de dragsters, peut réaliser un temps de 1,24 seconde avec des pneus de course, ce qui permet aux roues avant de décoller du sol. Les voitures de course de dragsters pro-stock ont généralement un temps de 18 mètres juste en dessous d'une seconde. Ici, c'est une berline de luxe de 2 404 kilos chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4 S qui s'en rapproche le plus, avec un temps de 1,39 seconde. Certes, la surface de la piste est préparée, mais ce chiffre est tout de même très impressionnant.

Cela se traduit par un temps de 1,77 seconde pour le 100 km/h. Il est intéressant de noter que ce chiffre n'est pas le même que celui de la voiture. La Lucid atteint tout de même le point de référence en moins de deux secondes, avec un temps de 1,93 seconde selon les données embarquées.

En appuyant fermement sur l'accélérateur, l'Air Sapphire franchit le 8 miles en 5,77 secondes, atteignant déjà 200 km/h. Le quart de mille est réalisé en 8,94 secondes et la vitesse de passage à la trappe est de 250 km/h. Les données enregistrées numériquement sont confirmées par les chiffres officiels de la piste, et un deuxième essai avec une charge de batterie légèrement plus faible permet à la berline d'atteindre un temps de 8,93 au quart de mille.

Une Tesla Model S Plaid et une Challenger Demon 170 étaient également présentes sur le circuit. Des vidéos de courses côte à côte avec la Lucid sont promises pour bientôt. Quelque chose nous dit qu'ils ont eu du pain sur la planche.