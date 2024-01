Autrefois considéré comme l'un des événements automobiles les plus importants au niveau mondial, le Salon de l'automobile de Genève devrait ouvrir ses portes cette année dans une ambiance feutrée, qui n'est plus que l'ombre de sa grandeur d'antan.

Cet événement, qui a toujours attiré une multitude de passionnés de l'automobile et de leaders de l'industrie, a perdu de son importance, puisque seules huit marques automobiles devraient y participer en 2024.

Réunion en petit comité

Cette année, le Salon, qui se tiendra du 26 février au 3 mars, n'accueillera que deux grandes marques automobiles européennes et aucun des grands constructeurs japonais. Renault et Dacia sont les plus grands constructeurs du Vieux Continent qui seront représentés parmi les marques participantes. Les autres marques seront BYD, Isuzu, Lucid, MG Motor, Microlino et Pininfarina.

Retrouverez ci-dessous la liste complète des exposants du Salon de Genève 2024 :

Automobile Club de Suisse (ACS) / Auto Gewerbe Verband Schweiz – Union Professionnelle Suisse de l’Automobile (AGVS/UPSA) / Avenergy / Routesuisse

Assura

Auto-i-DAT

Beeway

BYD

Caresoft Global Limited

Classics Legends Motor

DAB Motors

Dacia

ErreErre Fuoriserie

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Formula 1 Merchandising

GP Motorsport

Isuzu

Kimera

Lazareth

Legends Magazine

Lucid

Martin Engler

MG Motor

Microlino

Pininfarina

Race World

Renault

Shenzer

Silence

Swiss Racing Lab

Touring Club Suisse (TCS)

Totem Automobili

La diminution du nombre de participants reflète une tendance plus large, selon laquelle les principaux constructeurs automobiles choisissent des plateformes alternatives, des présentations numériques ou des événements régionaux pour lever le voile sur leurs dernières offres.

Au sein de l'industrie, l'on attribue ce déclin à l'augmentation des coûts associés à la participation à de tels événements, associée à l'influence croissante des réseaux de communication numériques.

L'atmosphère feutrée du Salon de l'automobile de Genève 2024 suscite des inquiétudes quant à l'avenir de ces événements, du moins en Europe, alors que l'industrie connaît une profonde transformation vers les véhicules électriques et autonomes. Si le Salon conserve son charme historique et l'attrait de la toile de fond suisse, il peine à retrouver la place qu'il occupait autrefois dans le monde de l'automobile.

Il convient également de noter que le Salon de Genève a désormais une deuxième date annuelle et qu'elle se tient au Qatar. L'événement inaugural s'est déroulé du 5 au 14 octobre 2023 à Doha et comptait une liste de participants plus fournie, avec plus de 30 constructeurs automobiles.